Kulturfest på Spangereid

LINDESNES Det ble fest på Lindesnes Havhotell på Spangereid da leder av levekårsutvalget i Lindesnes kommune, Bente Skoie, kunne overrekke kulturprisen for Lindesnes kommune for 2016 til Hanne Thyholdt og Trond Skog fra Lohnebekken i Sør-Audnedal. Prisen fikk de for deres mangeårige innsats i kulturlivet i Lindesnes blant annet som kunstnere og svært aktive medlemmer i Lindesnes Kystlag. De høstet mange lovord for sin innsats og kvitterte selv med ei fyldig og interessant orientering om hva de har holdt på med de siste årene.

Videre ble det for tredje gang i Lindesnes kommunes historie delt ut delt ut ungdommens kulturpris. Denne gang tilfalt prisen de søskenparet Benedicte Gorset Bodin og Mathias Gorset Bodin fra Spangereid. Benedicte har markert seg som skuespiller og er for tiden ansatt ved Hålogaland teater i Haugesund hvor hun har en rolle i oppsetningen «Peter Pan». Mathias på sin side studerer musikk i Oslo og er for tiden også aktiv med en nær forestående lansering av en CD-singel. Ungdommens kulturpris er i 2016 er til sammen på kr 10.000,-.

Videre ble det også delt ut to idrettsstipender hvert av dem på kr 5000,-. Det første gikk til leirdue skytteren Carl Erik Christensen fra Vigmostad. Christensen har vist seg å være et stort talent i denne sporten og han har oppnådd flere plasseringer i Norgestoppen og på Skandinavisk toppnivå i sin aldersgruppe.

Det andre idrettsstipendet gikk til Martine Lais Sævik Torstrup fra Spangereid. Hun opererer i norgestoppen i sin idrett, triatlon, som jo er en kombinasjon mellom svømming, sykling og løping. Hun regnes som ett av de største talenter i landet i sin idrett og deltar stadig vekk i store konkurranser og på landslagssamlinger. Ungdommens kulturpris og kulturstipendene ble delt ut av ordfører Janne Fardal. Og hun hadde mange lovord å si om samtlige pris og stipendvinnere. Mathias Bodin kvitterte for sin pris med å synge 3 egenkomponerte sanger som han også hadde laget egne tekster til.

46 gjester var til stede på festen som ble holdt på Lindesnes Havhotell på Båly i Spangereid.

Rolf Atti Eikaas