Leder nyttårskonserten i Kilden

AUDNEDAL/KRISTIANSAND Hun synes det har vært en flott opplevelse, men at det er litt rart å stå på scenen i rollen som seg selv.

– Nyttårskonserten har spilt for tre fulle hus nå, et i Arendal og to i Kristiansand. Siste konsert er lørdag kveld. Det har vært utrolig flott å få være med på det, men det er litt rart å stå på scenen som konferansier og skulle være meg selv. Jeg spiller så ofte en annen rolle, sier Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen til Lindesnes.

Hun synes det er gøy å få være med på samarbeidet som Kilden har med Kristiansand Symfoniorkester (KSO) og spennende at Kilden har brukt egne skuespillere i konferansierrollen. Skuespilleren fra Byremo er konferansier sammen med Ina Maria Brekke og Lars Emil Nielsen. Det er KSO som står for musikken under ledelse av dirigent Nick Davies. Sangsolister er med Sarah Fox og Petter Wermeli.

– Musikken er helt fantastisk, og jeg har kost meg utrolig med «The golden age of Hollywood». Jeg må også si solistene er utrolig dyktige. Engelske Sarah Fox er svært anerkjent, sier Fuglestveit-Mortensen.

Hun har selv stått på scenen som solist under nyttårskonsertene i Buen og andre arrangementer. I år ble den konserten avlyst.

– Det har vært utrolig flott å få synge på nyttårskonsert. Det gjør jeg gjerne igjen senere, sier hun.

Fikk fast jobb

Ann Ingrid Fuglestveit-Mortensen har i flere år jobbet som skuespiller gjennom Agder Teater og Kilden. Hun bor på Nodeland sammen med ektemannen Christian og deres to barn. Nå har hun fått fast jobb på Kilden og skal til våren være med i teaterstykket "Juryen" sammen med 11 andre skuespillere.

Tidligere har hun spilt i blant annet «Spellemann på taket» og «Reisen til julestjernen», for å nevne noe.

– Vi har premiere i april, og jeg gleder meg til det. Før jul har jeg vært på skoleturneer med «Romeo og Julie», blant annet i Mandal. Jeg trives utrolig godt på Kilden og får jobbe med mye variert. Og jeg er utrolig glad for å ha fått fast jobb, sier hun.

Foruten skuespillerjobben er hun interessert i interiør og aktiv på instagram. Hun deler bilder fra eget hus på instagramkontoen ann_ingrid. For tiden har hun 8624 følgere.

– Jeg har hatt en del faste følgere en stund. Det begynte med at vi bygget hus, så da la jeg ut en del bilder derfra, sier hun.