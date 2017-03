Løst og fast fra Sangforeningen

MANDAL De er nå 152 år men blir likevel stadig yngre. Sangforeningen er nemlig på en rekrutteringsmessig opptur. Bare de siste par årene har koret fått en rekke nye medlemmer som bringer gjennomsnittsalderen nedover, og dermed bidrar til å gjøre totalinntrykket mindre grått. Dette gjenspeiles i repertoaret. Mandals Sangforening (MSF) serverer i dag både viser, spirituals og barbershop, i tillegg til det som forventes av et mannskor med snart 152 år på baken.

Vårsatsingen er en helaftens konsert med tittelen «Løse assosiasjoner (til det å være mann…)». Konserten finner sted på Mandal VGS fredag 24. mars. På denne måten vil Sangforeningen vise at de har flere strenger å spille på enn det tradisjonelle mannssangstoffet, selv om det også blir en del av konserten. Målet er å vise at det meste her i livet kan assosieres til det å være mann; de tradisjonelle sangene, maskuliniteten, forventningene, rollemønsteret, kjærligheten.

Vidt musikalsk

Fredag vil de ha solonumre med korets egne menn, noe som skal understreke at smaken er forskjellig når man har om lag 50 menn i stallen. Her er det snakk om et program som favner over en lang historie og et vidt musikalsk spenn. En god porsjon humor er det også lagt opp til.

Konserten er, bortsett fra den tradisjonelle deltakelsen på 17. mai-arrangementene, avslutningen på årets sesong før koret tar sommerferie med konserter i Tallinn (Estland) i juni.

Konserten blir ledet av korets dirigent Tormod Lindland, mens regi og jobben som konferansier blir ivaretatt av korets egen Morten Ericson.