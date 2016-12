Lover fart i romjula

MANDAL I romjula står Romjulsbluesen i Mandal på plakaten for tiende året på rad. For anledningen står Blues Supply på scenen for første gang i 2016.

– Dette blir eneste sjanse til å oppleve Blues Supply i Mandal i år, sier vokalist og gitarist i bandet, Kjetil Reithaug.

Konserten vil innholde en rekke lokale artister. Leder av Mandal Bluesklubb, Rune Østheim, sier arrangementet vil inneholde en blanding av blues og rock.

– Vi ser frem til glitrende vokal- og instrumentalprestasjoner. Ikke minst er vi spent på Kåre Helland-Olsens bluesprosjekt Jim&Les&Leo, sier Østheim.

Funky groove

Selv om Romjulsbluesen i år fyller ti år vil selve jubileet bli feiret til sommeren understreker klubblederen.

– Selv om det er jubileum for arrangerte romjuls-konserter, så har vi ikke laget noe spesielt ut av det. Jubileumsfeiringen kommer til sommeren, sier Østheim.

Kåre Helland-Olsen i det nystartede bluesprosjektet Jim&Les&Leo forteller at bandnavnet er tatt fra en låt med Det Gode Selskab («Allti e det noen»), som refererer til Jim Marshall, Les Paul og Leo Fender.

– Vi satser på "Funky groove" og låter med fart i, blant annet låter fra Stevie Ray Vaughan, BB King og Lynyrd Skynyrd. Så håper vi at det sier «klikk» mellom band og publikum. Det er den beste følelsen artister kan få, sier Helland-Olsen, som får Erik Johansen, Albert Hagen, Torbjørn Schmidt og Georg Veggeland med seg på scenen.

Bluesndizndas, med Gro Gahre Hægeland i spissen, stiller også på Romjulsbluesen.