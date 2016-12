Sint neshorn til topps

MANDAL: Neshorn er kjent for sitt voldsomme temperament. Under en fotosafari til Sør-Afrika i høst fanget Laila Buø et bilde av hissigproppen som markerer sitt revir overfor kjøretøyet som kommer for nær innpå hans område.

Markerte med ekskrementer

– Neshornet markerte revir med å sparke i sine etterlatenskaper. Dermed spres «godlukta» godt, og fester seg til føttene som sikrer at den også kan bli spredd på dagens markeringsrunde, forteller Laila Buø. Hun understreker at rent bortsett fra at neshornet tøffet seg litt med denne sparkinga, virka han fredelig og rusla rundt og spiste gress.

– Men noe særlige nærmere enn dette hadde vi ikke ønske om å komme. En flott opplevelse var det uansett, sier hun.

Religion og død

Steinar E. Jostedt tok tredjeplassen med bildet fra Bamle i Telemark, med motiv av en kirkeruin som ligger rett ved E18 og som kan skimtes best når en er i kjøreretning mot Sørlandet.

– Jeg har lenge tenkt å stoppe der, og da det til slutt passet stemte også lyset. Det var lav sol og jeg oppdaget at de gamle jernkorsene som stod på rekke laget lange skygger. Bildet ble ok i farger også, men tenkte jeg ville gjøre det om til sort/hvitt. Det endte med hard kontrast og en infrarød film effekt som gjorde graset helt hvitt. Dermed fikk jeg en litt mystikk stemning i motivet, det synes jeg i hvert fall selv, forklarer Jostedt.

Tredjeplassen denne måneden gikk til Arne Kvåles bilde av et insekt frosset fast i isen.

– En svirrende libelle en varm sommerdag gir en god sommerfølelse. Libellen på bildet ligger innefrosset i is og vitner oss om en helt annen årstid, derav tittelen frozen, forklarer Kvåle.