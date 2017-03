UKM-suksess i Eiken

HÆGEBOSTAD Kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad arrangerer årlig UKM som et interkommunalt arrangement, og fredag var det altså Hægebostad som var vertskommunen.

Forventningene var store i Flerbrukshallen på Eiken, og foruten deltakerne, var også alle ordførerne fra arrangørkommunene til stede. Likeså banksjefen i Sparebanken Sør, Eva Haugland Åsland. Disse skulle dele ut den årlige «motivasjonsprisen» fra Sparebanken Sør, som er en sjekk på kr. 1000,- til en deltaker fra hver kommune som ordførerne selv synes fortjener den.

Dette er et valg ordførerne selv gjør, uavhengig av det profesjonelle UKM fagpanelet som bedømmer de kunstneriske bidragene.

I flere år har man sett en tendens over hele landet der deltakelsen i UKM er for nedadgående. Dette har nok sammensatte årsaker. Blant annet har ungdommen flere plattformer å utfolde seg på i dag.

Derfor var det gledelig at så mange som 59 innslag med til sammen 91 deltakere var påmeldt til årets UKM-arrangement i Eiken. Publikumsbesøket var også overraskende bra, med over 200 besøkende som overvar arrangementet. Man måtte sågar ta i bruk naboparkeringsplassen for å få plass til alle bilene.

Ordfører Oddmund Ljosland i Åseral talte varmt om kulturlivets betydning på bygdene, og framhevet spesielt kulturskolens betydning for de indre bygder. Halvdelen av musikkinnslagene var ved kulturskoleelever, og nesten samtlige av de andre musikkinnslagene var ved tidligere kulturskoleelever.

Disse gikk videre til fylkesmønstring i Flekkefjord

Kunstinnslag:

Synnøve Stulien Lauen: På flukt

Camilla Usland Vasland: Storbyen

Anna Homme Murbræch: Vitenskapsmannen

Moderne ungdom

Film:

Skrik – animasjonsfilm – 7 klasse fra Audnedal

Mona Lisa - Dina Z. Abrahamsen - Audnedal

Musikk:

Helene og Synnøve Stulien Lauen: (piano og sang)

Pink Limonade: Gunn Berit Kristensen og Liv Marie Østebø (piano og sang)

Ann Kristin Kristensen: (klassisk gitar)

De som fikk motivasjonsprisen var:

Åseral: Natalie Smeland Sannes - sang

Audnedal: Helene og Synnøve Stulien Lauen - piano og sang.

Hægebostad: Malin Estensen Egeland - kunstverk, Neshornmandalen

Lyden var levert av Musikkverkstedet på Byremo, og var av ypperste kvalitet. Tekniker var Glenn Håland. Videoproduksjon ved Andreas Ougland.

Arrangører og tilretteleggere var Tove Utengen (Åseral), Ingrid Lyngmo (Audnedal) og Terry Young (Hægebostad). Triumviratet var svært godt fornøyd med arrangementet, og den gode publikumsoppslutningen.

10 klassinger fra Hægebostad, og foreldreutvalget sto for kioskdrift, vakthold og rydding.

Terry Young