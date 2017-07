MANDAL Slik beskriver Kvåle selv vinnerbildet «Ingen Røy-men snø og atter snø»: – Det ble en noe spesiell morgen på tiurleiken den 15 april i år. Da jeg kikket ut av kamuflasjen var det rene julekortstemning på spillplassen. Nysnø på tiurleik hadde jeg drømt om lenge. Det tok faktisk 27 år før drømmen gikk i oppfyllelse. Så finere julegave enn dette kunne jeg ikke få,for tiurleik er jo rene julaften for min del. Sjefstiuren travet rundt i snøværet og halevifta ble mer og mer hvit. For å få et annerledes billeduttrykk benyttet jeg meg av lengre lukkertider enn normalt. Bildet er tatt ved hjelp av en lukkertid på 1/40 sek. Målet var å få snøen avtegnet mer som streker i bildet enn dalende snøfnugg. Akkurat dette tilførte bildet en kjærkommen dynamikk og bildet ble etter mitt syn mer spennende - av den ellers trauste og delvis nedsnødde tiuren. Tekniske data: NIKON D750, 1/40s, bl.11, 400mm, ISO 500

Årne Kvåle

2 – Kjernebiter - Torstein Wremer

Bilde av Kjernebiteren er tatt i Klevåsen. Denne litt skeptiske fuglen lever meget anonymt og er derfor sjelden å se.

Tekniske data: Bildet er tatt med Nikon og 600mm, Blender f4 og 1/1600 sekund.

Torstein Wremer

3 – Når jeg båten.. - Ole-Johan Grønstøl

– Det var en vakker kveld langs Middelhavet i Haifa. Da så jeg en mann som så ut til å gå på vannet, og hadde blikket rettet mot et stort skip i det fjerne. Komposisjonen og bildetittelen ga seg selv. Bølgen i forgrunnen er også med å løfte bildet betydelig.

Tekniske data: CanonPowerShot SX60 HS, 1/160s, bl.5,6, 51,1mm, ISO 100

Fotoklubben tar nå sommerferie, og utvelgelse av bilder for juni og juli vil bli avgjort når de starter opp igjen i august, opplyser Ole Kr. Ruud i fotoklubben. .

Ole-Johan Grønstøl

Laila Buø

Wenche Ødegård

Elisabeth Syvertsen

Ole Kr. Ruud

Liv Anette Trædal

Hilde Søderholm Skeie