Torkild (89) spanderte 60 billetter

LINDESNES – Jeg er veldig fornøyd med å bo på senteret her på Vigeland. Her er det bare greie folk som jobber og jeg har mange slektninger, venner og kjente her, så det er bare moro å spandere noen billetter på dem, sier Torkild Neset (89).

I Lindesnes Trekkspillklubb husker Atti Eikaas at Torkel og kona Oddveig også møtte opp på flere av konsertene til Lindesnes Trekkspillklubb i New York i 1992.

Blant annet på Danskeklubben i Brooklyn.

– Ja den gang bodde vi i New York og jeg hadde min jobb der som skipsreperatør og kranfører, sier Neset.

– Det var ei flott tid og vi hadde mange gode år der, fortsetter Torkild.

På Omsorgssenteret på onsdag 16. august fikk vi oppleve topp tysk Meisterklasse, klassisk trekkspillmusikk med høyt utdanna musikere fra Universiteter i Tyskland.

Etter hvert også i skjønn forening både med Lindesnes Trekkspillklubb, Per Stoarker og Stephen Pride.

Og som journalisten i Nord Jydske Stiftstidende ei gang sa etter show med Lindesnes Trekkspillklubb:

«Å stemningen steg på høyde med de norske fjelde». Slik ble det også på omsorgscafeèn.

Omkring 200 mennesker «joina» showet i Cafeèn på Omsorgssenteret og både Torkild og hans gjester og resten av publikum storkoste seg.

Ikke minst da det mot slutten kulminerte noe voldsomt med at impresarioen for det tyske ensemblet Greve Alexander graf zu Münster og en av musikerne fra tyskland, etter utfordring fra Trekkspillklubben, spontant kom opp på scenen og sang «Zeeman last das traumen» til toneføle av 35 glade trekkspiller og til allsang fra det store publikumet i salen.

