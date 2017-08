Musikkvideo-hyllest til Konsmoparken

AUDNEDAL – Målet med videoen er først og fremst å gi folk i lokalmiljøet et smil om munnen. I tillegg synes vi det har vært lite oppmerksomhet rundt Konsmoparken, som er et flott parkområde og en nøytral møteplass vi har savna, sier Hallgeir Fiddan som er en av syv kamerater i AudneDaltonBrødrene.

Ifølge Fiddan er videoen ment som en hyllest til hele Konsmo-bygda og ikke bare Konsmoparken, selv om sangen er konsentrert rundt den.

– Det er en veldig intern video og vi håper at de som har tilknytning til Konsmo vil smile av minst et eller to poenger, sier Fiddan.

Dette er ikke den første musikkvideoen som kommer fra AudneDaltons. Kameratgjengen la ut sin første musikkvideo på youtube for to år siden, den gang som en hyllest til «bedehusbautaen» Hans Birger Vrålstad.

Senere har de fulgt opp med videoene «Gje mæ ein minibank» og «Legg an død» som har gått sin seiersgang på nettet.

Godhjerta underholdning

Kameratgjengen er kanskje mest kjent for satiriske musikkvideoer med et skråblikk på kommunens lokalpolitikk.

– Videoen om Lyngdal («Legg an dø». journ.amn.) ble for politisk, vi skulle ikke ha blandet oss inn i det. Vi vil ikke tråkke på noen, men det gjorde vi kanskje forrige gang, sier Fiddan.

Han understreker at målet med videoene er å lage god og samtidig godhjerta underholdning

– Vi begynte med å en videohyllest til en kjernekar vi synes fortjente litt oppmerksomhet, så er det noen andre videoer som har fått uventet mye og kanskje litt feil oppmerksomhet, sier Fiddan.

Likevel er det ikke helt uten ironi at de har laget videoen om Konsmoparken.

– Ideen kom av at parken har vært snakket mye om og blitt hypa opp over lang tid. Mange forventet nok ikke at den skulle komme i det hele tatt, så da måtte vi lage en hyllest når den endelig er kommet på plass, sier Fiddan.

Privat

– Verdt alt arbeidet

Ifølge Fiddan har videoen tatt rundt to måneder å lage fra idé til sluttresultat. Sangen ble spilt inn i Musikkverkstedet Konsmo og «halve bygda» vært involvert i videoinnspillingen.

– Det er første gang vi inkluderer såpass mange andre og folk har vært utrolig gira på å være med. Noen har til og sagt at de føler de «skylder oss», forteller Fiddan.

Etter at kameratgjengen la ut videoen på Youtube tirsdag kveld har videoen allerede over 2000 visninger i tillegg til delinger på Facebook og Instagram. Tilbakemeldingene har ifølge Fiddan vært utelukkende positive.

– Folk sier de synes det er bra og vi har fått flere gode tilbakemeldinger fra folk som har sagt de trengte en oppmuntring i livet. Jeg fikk en melding i dag som ene og alene gjorde at det har vært verdt alt arbeidet, sier Fiddan.

Privat

– Ingen er trygge

Den musikalske kameratgjengen i AudneDaltons jobber til vanlig som snekkere, lærere og it-arbeidere, men har alle bakgrunn fra Konsmo ungdomskor.

Ellers er de fast underholdningsinnslag på 17. mai i bygda, men noen nye videoplaner har de ikke foreløpig.

– Vi har ganske mange forkasta ideer som ligger i skuffen og som ikke vil bli tatt opp igjen, men det dukker vel opp noe etter hvert, sier Fiddan.

– Så ingen kan føle seg trygge, legger han til med glimt i øyet.