Spor i blod

KOMMENTAR: Fotavtrykkene i blod på vårkald asfalt løp bort fra rasteplassen Hollekleiva øst for Mandal. Heidi Thisland Jensen (28) lå igjen drept med speiderkniv, slag og spark. Hun ble drept av eks-kjæresten. Begge var i byens rusmiljø, og gjerningsmannen var ruset på alkohol, narkotiske tabletter, amfetamin og cannabis etter å ha feiret sin egen 25-årsdag.

Dalibor Bosic (22) ble drept under en krangel på nachspiel i en leilighet i Mandal sentrum. Han ble knivstukket tolv ganger og døde med hodet i fanget til en venn mens politi og helsepersonell forsøkte å redde livet hans. Offeret var påvirket av alkohol og GHB, mens gjerningsmannen var ruset på alkohol. I dommene fra Kristiansand tingrett i 2011 og 2012 påpekes rus som en medvirkende årsak til hendelsesforløpet.

Historiene forteller om et utvidet rusmiljø som ikke er synlig for hvermannsen, men som gir store utslag i Navs statistikker og hverdagen til hver enkelt og alle pårørende.

Lindesnes og Fædrelandsvennen har i samarbeid kartlagt narkotikamiljøet i Mandal og viser konsekvensene av hva rusmisbruket påfører regionen.

I 40 år har Mandal hatt nasjonalt ry for å være på narkotikatoppen. Tidlig på 1980-tallet hadde narkotikamiljøet et romantisk slør preget av cowboy og indianer. Pakistanske banditter lekte katt og mus med politiet, byens mest kjente rusmisbruker hadde kallenavnet "Engelen" og et beslag i ny og ne fikk politiet til å stille opp på skrytebilder. 1990-tallet startet med drapet på værprofeten Lillian Jørgensen i Nygata der et ungt ruspåvirket søskenpar på jakt etter penger og medisiner stakk kvinnen til døde. I 1993 kom Flydroppligaen inn over landegrensene med lass med amfetamin. En ung pilot fra Mandal fløy giften fra Nederland til Norge. I Mandal satt driftige distributører, som hadde fått prestisjeoppdraget ledet av Gunnar Evertsen og den beryktede ligaen "Nordlandsmafiaen". Flydroppsaken kaster skygger den dag i dag. I rettssaken mot den korrupsjonstiltalte politinestoren, Eirik Jensen, er det kommet opplysninger om at Gjermund Cappelen fikk 70.000 kroner for å tyste på ligaen.

Ettter 1990-tallet ble det stille. Kun unntaksvis har politiet pågrepet og fått domfelt personer i større narkotikasaker fra Sørlandet. To saker er landskjente: Stoa-drapet i Arendal i 2003 rullet opp en krig mellom narkotikamiljøer der Zia Anwar ble drept, skjendet og satt fyr på. Breaking Bad-ligaen fra Lyngdal som ble avslørt etter luksuriøse vaner og et narkotikaregnskap så detaljert at ligalederen ville fått karakteren A på Bedriftsøkonomisk Institutt. En av de viktigste langerne i ligaen kom fra Mandal.

