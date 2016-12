Julefortelling

I denne søte julestri er mangfoldige saker og ting som bør gjøres av oss alle. Et vell av pakker skal klargjøres. Helst skal også huset skinne og blinke lik julestjerna som viste vei for de vise menn. Huset skal pyntes med omhug, ingen krok skal være mørk, så ganske mange julelys går med i denne adventstid.

Forventningen til julen har vi alle og enhver. Barndomsminner som dukker frem i bevisstheten, Pepperkaker, julekaker skal helst bakes av oss selv, til nød kan vi kjøpe de og putte opp i fine kakebokser. Et og annet har vi sikkert glemt. Slik var det i fjor også og slik skal det da være for at vi skal få litt fred. Julefred er det vi aller mest ønsker oss! Den freden og gleden vi hadde da vi var barn. Gleden over de små ting var store de! Julebrus, nøtter, appelsiner, og ikke å forglemme juletreet som ble tent akkurat på den rette tiden. Også nissen da, som kom med pakker. Vi hadde jo ønsker også den gang, men de var i grunnen ikke så viktige for oss. Det var selve julen med hygge, kos og så dette mirakelet som vi hørte om. Det ble født en kongesønn i en stall, i en krybbe, og denne stjerna da som viste vei for de vise menn. De måtte være skikkelig kloke de typene der i den tiden på jorden. Tenk om vi alle her på jorden kunne bli ledet av en stjerne, slik at vi alle kunne bli like vise med indre klokskap slik de vise menn hadde.

Gardinene må vaskes, fy så skitne de er. Hvor kommer all skitten fra? Rent skal det være til jul for da er det så mørkt at ingen ting synes utenom lysene og stjernene og julepynten da. Grønnsåpe er tingen, det er bare å smøre det på. Det lukter jul av den. Så søte juletid og julestri velkommen med alle ting som skal gjøres og lages.

La oss alle sette oss ned å ta en «time out» og tenke over selve julen som på mange måter er blitt julehysteri i reklame på TV og i butikker. Det vi trenger er å være, glade, forventningsfylte, fredfylte og tenke over julebudskapet «En Frelser ble født»

Så når vi har vaska gulvet og børi ved, la oss sette oss ned, ta en trall og la jula lage seg sjøl for en liten stund. For det gjør den likevel med Vår Herres hjelp, og for ikke å snakke om den engleskare som daler ned i skjul. Nå er det endelig jul, en velsignet jul for oss alle. Så alle vi som er samlet her, la tankene fare og bare være til stede i denne freden og julegleden.

Tove Espedal, Mandal