Motsvar til ordfører Alf Erik Andersen

Det må være mulig å stille kritiske spørsmål til lettvint bruk av fellesskapets midler uten å hver gang bli angrepet for å være næringsfiendtlig. I stedet for å svare på det saken handler om, går ordføreren i kjent stil til angrep på AP når vi uttrykker vår bekymring for kostnadene et mulig hastekjøp av Gismerøya kan påføre kommunen.

Saken er alvorlig av flere grunner. For det første fordi alle de fem eierkommunene i vår region vil tape penger dersom AT Skog ikke flytter virksomheten fra Gismerøya til Strømsvika.

For det andre at det i eiermøte for Strømsvika tidligere i vår ble gitt svar, som gjorde at eierkommunene satt igjen med en klar forståelse av at AT Skog kom til å flytte virksomheten fra Gismerøya til Strømsvika. Dersom dette nå ikke stemmer, hva vil det gjøre med tilliten kommunene i mellom når det gjelder fremtidige regionale næringsutviklingsprosjekt?

For det tredje risikerer Mandal kommune å sitte igjen med hele regningen og risikoen når det gjelder et eventuelt kjøp av Gismerøya. Her kan kostnaden bli på over 20 millioner kroner.

Videre kan det virke som om huseierne i Søren Jaabeks vei er blitt holdt for narr, dersom det fortsatt blir tømmertransport ut til Gismerøya.

AP er for å skape arbeidsplasser. AP er for å være en offensiv næringsutvikler. AP er for å drive med strategisk viktig eiendomsutvikling, men selvsagt etter en plan og en ønsket strategi som sikrer forutsigbarhet. Ikke etter innfallsmetoden.

Vi er derimot ikke for å spille poker med fellesskapets midler. Det kan være det går bra, men til slutt er alltid oddsen størst for at en taper.

Even Tronstad Sagebakken, gruppeleder Mandal AP