Soning i moduler

To såkalte modulfengsler tas i bruk i disse dager, ett innenfor murene på Ullersmo, det andre ved Indre Østfold fengsel. Denne byggemetoden har gitt en vesentlig kortere byggetid og for øvrig besparelser på mange titalls millioner kroner. Og best ved det hele er at tilveksten på 181 soningsplasser er av permanent art. At de mye omtalte soningskøene ikke lenger utgjør noe stort problem, kan tilskrives en kombinasjon av midlertidige tiltak og nytenkning i kriminalomsorgen. Kostbar og omdiskutert, men effektiv, er avtalen om fengselsplasser i Nederland. Utvidet bruk av elektronisk fotlenke og ulike former for samfunnsstraff er andre tiltak det bør satses videre på.

Enda mer bør gjøres for at flere utenlandske statsborgere kan sone i sine hjemland. Antallet slike overføringer har økt, og i fjor ble det satt nye rekord, men tallene er fortsatt små i forhold til antallet straffedømte utlendinger. VG gjenga i går en oversikt som viser at én av tre innsatte i norske fengsler er utlending. Kriminelle fra Polen, Litauen og Romania dominerer statistikken, land vi har et godt samarbeid med og som definitivt bør ta imot flere av sine egne. Uansett er det nødvendig å satse langs flere spor samtidig for å holde soningskøene nede.

Prognosene levner nemlig ingen tvil om et økende behov fremover. Men et hovedspor er og blir utbygging av flere ordinære, permanente fengselsplasser. Gjennomgående preges norske fengselsbygninger fortsatt av forsømt vedlikehold gjennom årtier. I 2014 ble etterslepet beregnet til 3,5 milliarder kroner. At enkelte anlegg, som Botsfengselet, har fått vernestatus siden Egon Olsens tid og nå er under avvikling, bidrar ytterligere til å øke de budsjettmessige utfordringene.

Omsider er byggingen av to nye fengsler kommet i gang, begge i Agder-fylkene. ”Omsider” kan man også si om de to modulfengslene som nå er fullført, med justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) først i prosesjonen under omvisningen. Slike ferdigmonterte enheter som ”skrus sammen” på byggeplassen er en løsning som har versert i departementet og vært lovet av regjeringen ganske lenge. Med raskere fremdrift, kunne man spart Nederland-avtalen. Nå får innvielsene bare hilses velkommen under mottoet ”sent men godt”.