– Blir trist og grått

LINDESNESREGIONEN – Det blir litt trist og grått i dag, med frisk bris og opp mot kuling, men veldig mildt - opp mot 8-9 plussgrader frem til i morgen. Onsdag blir temperaturene lavere, med en kraftig vestavind - med stiv til sterk kuling. Denne sterke vinden blir det mye av både langs kysten og i fjellet, sier vakthavende statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt i Tromsø, Unni Thomsen.

Hun sier regionen kan forvente temperaturer ned til 5 plussgrader på onsdag, men så kommer kuldegradene på torsdag. Det er likevel ikke snakk om lavere temperaturer enn et par minusgrader.

– Det kommer nedbør som regn på kysten på onsdagen, og kanskje noe sol på torsdag, fredag og lørdag. Temperaturen på fredag og lørdag vil nok ligge på mellom to til fire minusgrader, men ingen nedbør. Søndag morgen er det fare for at et nytt lavtrykk passerer like sør for Agder, og da stiger temperaturene og det vil sludde og regne denne siste dagen av uka, sier Thomsen.

Så langt i februar har temperaturene vært på 0,7 grader over middeltemperatur i Lindesnes og 0,6 grader over i Mandal.

Temperaturen har vært på gjennomsnittlig 1,2 grader i Lindesnes og 0,2 i Mandal i februar måned.