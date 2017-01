– Cappelen fikk 70.000 kroner for flydropp-saken

OSLO Det skriver VG, som følger rettssakens tredje dag.

– Etter flydropp-saken ble det bestemt at Cappelen skulle få dekket sine utgifter. Han fikk utbetalt cirka 70.000 kroner. Det er – så vidt jeg vet – fortsatt den største summen som er utbetalt til en informant, forteller Eirik Jensen i rettssalen ifølge VG.

Flydropp-saken handlet om da 13 kilo amfetamin ble flydd inn til Norge fra Nederland med småfly. To mandalitter satt i flyet og droppet stoffet over Olstadtjernet ved Lillesand.

Eirik Jensen og andre representanter fra politiet stod klare på Kjevik for å pågripe de involverte da de landet.

Gjermund Cappelen har nektet for å være en politiinformant, men ifølge Jensen startet kildeforholdet med flydropp-saken i 1993.

Truet av Nordlandsmafiaen

Jensen forteller i retten at Cappelen ble oppsøkt av den såkalte Nordlandsmafiaen, som var kjent for å kjøpe og selge amfetamin.

– På et vis hadde de snappet opp at Gjermund Cappelen hadde god kontakt med en narkotikaleverandør i Nederland. Denne gjengen ønsket ville forsøke å innføre 100 kg amfetamin, noe Cappelen overhodet ikke interessert i å bidra til. Det medførte at han ble utsatt for enormt alvorlige trusler, sier Jensen ifølge VG.

Ifølge Jensen tok Cappelen kontakt med politiet for å få hjelp til å håndtere truslene, og det ble bestemt at politiet skulle bistå Cappelen.

De øvrige involverte i flydroppsaken fra 1993 ble dømt til lange fengselsstraffer.