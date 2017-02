– Kaotisk når E 39 blir stengt i begge retninger

AGDER – Vi har loggført cirka 50 trafikkmeldinger siden klokken 14 i dag. I tillegg er det en drøss av andre henvendelser om trafikk som ikke er loggført.

Det sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Per Kristian Klausen, til Lindesnes klokken 21 tirsdag kveld.

Han forteller at det den siste timen har roet seg betraktelig med henvendelser. Med unntak av noen vogntog som står fast i Aust-Agder virker trafikken å flyte greit ellers på Sørlandet.

Ingen alvorlige personskader

Stort sett har meldingene kommet fra E 39 Vatnebakken og Trybakken, og østover.

– Meldingene kommer fra folk som har vært involvert i trafikkuhell med personskader. Kommer det meldinger fra folk som står fast i trafikken må vi henvise til tålmodighet, sier Klausen.

Operasjonslederen har ikke registrert noen alvorlige personskader i løpet av dagen.

– Det har vært mange små trafikkuhell på småveier, eller i boligfelt der biler har kollidert i bakker, sier Klausen.

– Kaotisk

Klokken 20.30 sendte operasjonslederen ut følgende melding på Twitter:

«Snør det 5 cm og blåser frisk bris på Sørlandet er det som det blåser orkan og kommer en meter i Nord-Norge. Kaos».

– Du beskriver dagen som kaotisk?

– Det blir jo kaotisk når E 39 er stengt i begge retninger, og det oppstår lange køer. Det skjer også at fylkesveier blir stengt av trailere som står fast eller små kollisjoner. Bilbergerne har nok å gjøre og rekker ikke ut til alt. Alle veier er for lite dimensjonert for dager som denne, men det skjer jo bare en eller to ganger i året på Sørlandet sier Klausen.

– Bilbergerne skulle jo hatt ti ganger så mange biler, men da hadde de ikke hatt så mye å gjøre resten av året. Så da må folk stå og vente, sier han.

Politiet har heller ikke kapasitet til å rykke ut på alle meldinger.

– Vi har vært ute på mange av trafikkuhellene. Dreier det seg om små personskader skal det lages sak. Alle saker som har med trafikk å gjøre bør det egentlig lages sak på, for det er som regel alltid en som har brutt trafikkreglene. Men det må tas et kapasitetshensyn, sier Klausen.

– Hvordan var politiet forberedt på denne dagen?

– Vi har rutiner, men kan ikke gjøre noe med været, sier Klausen, som mener det viktigste er at folk avpasser fart etter forholdene og har utstyret i orden er det viktigste. I tillegg til at veiene bør utbedres.