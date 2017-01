– Mandal, Marnardal og Lindesnes blir tvunget sammen

OSLO Dagbladet hevder å ha sentrale kilder som forteller at det ligger an til å bli mellom 10-15 nye sammenslåtte kommuner hvor tvang brukes.

På bakgrunn av samtaler med flere partier, rådmennenes tilnærminger og kommunalkomiteens leder Helge Andre Njåstads (Frp) uttalelser har avisen tegnet opp en oversikt over storkommunene som trolig vil bli tvangssammenslått.

Njåstad vil ikke kommentere

– Nå drøfter vi inngående hver enkelt sammenslåing helt ned på kommunenivå, samtidig som vi prøver å få til en regional helhet. Vi håper å ha det klart i løpet av februar, sier Njåstad ifølge Dagbladet.

Han ønsker ikke kommentere oversikten, og understreker at «ingenting er klart før alt er klart.»

KrF kan bremse

Ifølge Aftenposten er de eneste som kan bremse denne prosessen i kommunereformen Kristelig Folkeparti. Avisen hevder å vite at KrF har satt en grense på antall tvangssammenslåinger for at de skal støtte dette.

Høyre og Frp er avhengig av støtte fra sine samarbeidspartier Venstre og KrF for å få gjennomslag for reformen. Arbeiderpartiet har nemlig varslet at de vil omgjøre sammenslåinger der tvang brukes mot kommunenes vilje.

Nye Lindesnes klar kandidat

Mandal, Marnardal og Lindesnes har lenge vært blant de heteste kandidatene for tvangssammenslåing. Dette ga Njåstad klare indikasjoner på da han i august besøkte politikerne i regionen.

– Kommunene her bør ta høyde for at Nye Lindesnes kan bli utfallet, sa Njåstad til Lindesnes den gang, og mente at Nye Lindesnes var et godt eksempel der to av tre kommuner er enige, og Stortinget griper inn med tvang for å fullføre sammenslåingen.

Nye Stor-Kristiansand, med Kristiansand, Songdalen og Søgne, er et annet slik eksempel. De to førstnevnte har sagt ja, mens Søgne har sagt nei. Ifølge Dagbladets oversikt ligger disse an til å bli tvangssammenslått.