– Noe av det mest ekstreme vi gjør

Her er Norsk Luftambulanses råd:

Er du på tynn is, legg deg umiddelbart ned for å fordele vekten på så stor flate som mulig og beveg deg tilbake den veien du kom fra. Er ulykken ute og du går gjennom isen, kan du redde liv ved å gjøre følgende:

1. Å gå gjennom isen kan komme som et sjokk. Hvis det er mulig, strekk hendene ut til siden og spre beina for å holde deg så høyt i vannet som mulig. Prøv å holde deg i ro og rop på hjelp.

2. Snu deg mot retningen du kom fra og plassér albuene på isen eller grip etter ispiggene du har hengende rundt halsen. Bruk én hånd av gangen mens du holder deg oppe med den ledige armen.

3. Isen er sannsynligvis ikke spesielt tykk rett foran deg. Vurdér å bane deg vei fremover til du tror isen kan bære vekten din. Bruk ispiggene hvis du ikke kommer deg fremover med albuene. Ål deg opp på isen med albuene, eller plassér ispiggene bestemt i isen foran deg med strake armer. Forsøk å få beina høyt i vannet med svømmetak.

4. Hvis du er ute sammen med noen, bør vedkommende så raskt som mulig, men uten å sette seg selv i fare, kaste en redningsline i din retning. Hvis dere er nær land, bør linen føres til et fast holdepunkt, for eksempel et tre, og forankres der. Isen er glatt, så fast grunn under beina til drahjelpen er en stor fordel.

5. Hvis dere er langt unna naturlige forankringspunkter og isen er veldig glatt, kan det være vanskelig å holde igjen. Forsøk å forankre redningslinen med ispigger. Sørg for at du ikke blir dratt mot den du forsøker å redde.

6. Du blir fort nedkjølt etter et ufrivillig bad om vinteren. Vær rask med å skifte til tørre klær så du unngår forfysning. Er det langt til husvarme, anbefales varme fra et bål.