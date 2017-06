LINDESNESREGIONEN Han må også betale 190.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen og barna. Parets mindreårige barn var vitner til flere av voldsepisodene. Barna ble også utsatt for vold. Slag, klyping, kvelertak og lugging samt skjellsord legger retten til grunn skjedde.

– Pappa var slem mot mamma, fortalte barna i dommeravhør, som ble dokumentert da saken nylig var i Kristiansand tingrett.

43-åringen nektet straffskyld.

– Jeg har ikke utøvd vold, men vært litt hardhendt, sa han i retten.

I retten ble det ført 20 vitner.

100 ganger

Det var ett av barna som på skolen fortale helsesøster om at pappa var slem. Han slo, tok kvelertak og lugget. Barnet fortalte at foreldrene kranglet og at faren slo moren og barna.

– Minst 100 ganger, svarte barnet på spørsmål om hvor ofte volden skjedde.

Barnets mor fortalte i retten at volden mot barna startet da barna var små, og hun observerte både blåmerker på hake, klypermerker i rumpe og en gang fem fingermerker på barnets rumpe. Kvinnen fortalte også et voldelig og kontrollerende samliv der ektemannen slo, gnurte og dengte. Hun forklarte at hun også ble utsatt for vold mens hun gikk gravid.

Mønster av vold

Paret er enige om at de kranglet om rus og økonomi, men hadde i retten hver sin oppfatning av hvem som hadde skylden. Retten trodde fullt ut på kvinnen, og ingenting på 43-åringen. Barna beskrives også som troverdige i sine forklaringer.

Retten skriver at barna «har sett og vært vitne til en del av den volden pappa har utøvd mot mamma, og de har levd i frykten for den løpende risikoen for vold som har vært til stede. Tiltales handlinger har dannet et mønster av vold og krenkelser som har medført at kone og barn har levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold.».