– Sjekk fortøyningen

LINDESNESREGIONEN – Fredag kveld ventes lokalt store nedbørsmengder. Det kan komme opptil 20 millimeter nedbør i løpet av tre timer. Mest nedbør ventes mot grensen til Rogaland. Fra lørdag ettermiddag til søndag morgen ventes vannstand på 60 til 70 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, står det i OBS-varselet på yr.no.

Fra i ettermiddag til sent i kveld kommer vinden opp i stiv kuling langs kysten. Det er ventet sørvestlig stiv kuling sent i kveld, dreiende vestlig. Lørdag morgen blir det økende til periodevis sterk kuling.

Havnefogd i Mandal Havn, Olav J. Neset, oppfordrer båteiere til å sjekke fortøyningen.

– Når det kommer slike meldinger, er det alltid lurt å sjekke at båten ligger greit og at fortøyningen er god. Risiko for høy vannstand, estimert til 70 til 90 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes lørdag ettermiddag og natt til søndag. Dette har vi hatt før, og det har gått greit da, sier Neset til Lindesnes.

Klokken 23.15 fredag kveld gikk politiet ut med en melding på Twitter, hvor de anmoder folk om å sjekke og sikre båter, både på land og vann.