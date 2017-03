22 nye politistillinger

– Agder politidistrikt blir tildelt 22 politibetjentstillinger i 2017. Det er det høyeste antall stillinger vi har blitt tildelt noen gang. Det innfrir et godt stykke på vei våre forventninger knyttet til ambisjoner og behov vi har meldt inn. Vi må også ta innover oss at reformen vil ta noe tid og at vi i likhet med POD må se dette i et perspektiv fram mot 2020, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding fra politiet.

I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020, heter det i pressemeldingen.

Om det blir nye stillinger opprettet i Mandal er enda usikkert.

– Det er ikke besluttet hvor stillingene skal fordeles i Agder, sier stasjonssjef ved Mandal politistasjon Leif Vagle til Lindesnes.