25 biler, 1 trailer og 2 skolebusser

LINDESNESREGIONEN: – Det har til nå vært det ordinære vi opplever etter snøfall, de lette utforkjøringene. Ingenting alvorlig. Stort sett når det er denne typen snør, så sklir en del folk ut i grøfta og av veien. Folk er heldigvis godt skodd, og de fleste senker farten til en fornuftig hastighet. Ingen har hatt manglende vinterdekk, sier Jostein Brandsvik, nestleder i Falck Mandal, som dekker området fra Trybakken til Lista Fyr, og opp mot Eiken.

De fire ansatte bilbergerne i Falck Mandal, sier at de ikke har vært ute på berging etter snøfall siden rundt februar i fjor. De har hjulpet folk helt siden i går kveld og i morgentimene. På ettermiddagen tirsdag hadde de totalt berget 15 biler som hadde fått problemer på glatta, samt en trailer.

– Det var litt glatt før jul en periode, men det er klart det ikke blir den store aktiviteten ved kysten da. Det er en del glatte sideveier nå, og nettopp fikk vi vite at en trailer stod fast i bakken mot Ime 2, som vi må få assistanse fra våre kolleger i Kristiansand for å hjelpe, sier Brandsvik.

Viking i Mandal forteller at det store trøkket først kom i dag morges fra rundt klokken 07.00. De har så langt reddet rundt ti personbiler, og to skolebusser.

– Det går i ett, og trøkket begynte allerede i dag morges klokka 07.00. Men vi hadde ingenting i går. Det er spesielt utforkjøringer og som vi har hjulpet nå de siste par timene. Trolig er det mest folk som skal rekke barnehagen på morrakvisten som har fått problemer. De to bussene som gikk i grøfta tok jo litt tid å få ut av veibanen. Men det snør godt nå, så hvem vet om det blir mer snart, sier Egil Veamyhr, bilberger for Viking i Mandal, som har to ansatte.