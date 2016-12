600 var uten strøm i Mandal

MANDAL Ifølge Agder Energis oversikt over pågående strømstanser var det klokken 18.00 en driftsforstyrrelse som sørget for at 652 kunder var uten strøm i Mandal.

Området for strømstansen strakk seg helt fra Frøysland og opp til store deler av Holum sentrum.

Klokken 18.30 er tallet over berørte kunder i Mandal redusert til 429. Området er snevret inn til kun å gjelde Holum sentrum og litt av området rundt.

Klokken 18.45 er tallet ytterligere redusert, til 46, og noen få minutter senere er strømstansen ifølge Agder Energi rettet opp og strømmen skal være tilbake hos alle.

En jordfeil på strømnettet var årsaken til strømstansen.

Tidligere i dag var over 350 kunder i Lindesnes rammet av strømstans. Det skal nå være fikset.