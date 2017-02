Amnesti for uregistrerte våpen

– Vi anslår at det er over 6000 uregistrerte våpen i Agder, og vi håper at mange som besitter ulovlige skytevåpen nå benytter seg av muligheten til å ordne opp uten å risikere straff, sier leder Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie, Magnus Andreassen i en pressemelding fra Agder politidistrikt.

– Særlig minner vi om at våpen fra dødsbo og arv må registreres på ny eier, sier Andreassen.

Gjelder hele Agder

Våpen vil kunne leveres inn på samtlige 27 lensmannskontorer og politistasjoner i Agder politidistrikt, innenfor ordinær åpningstid. Amnestiet gjelder fram til 31. mai, heter det i pressemeldingen.

– Ved enkelte av våre mindre lensmannskontorer, der det ikke er faste åpningstider, ber vi publikum om å ringe og avtale tid. Vi ber deg også om å ringe din lokale politistasjon eller ditt lensmannskontor dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere våpenet, for få hjelp til dette, sier Andreassen.

Kan søke om å beholde våpenet

Når man kommer med amnestivåpen til politiet kan man:

Søke om å beholde våpenet

Søke om å få en midlertidig tillatelse og registrert våpen slik at det kan selges videre

Søke om å få gjøre våpenet varig ubrukbart (plombert) og slik kunne beholde det

Levere våpenet inn for destruksjon

Kilde: Pressemelding Agder politidistrikt