Avlyser sykkelaksjon

MANDAL Tidligere år har Mandal kommune gjennomført "Trø te jobb-aksjon". Innbyggerne har kunnet vinne premier ved å registrere syklingen sin på en nettside.

– På grunn av den økonomiske situasjonen i Mandal kommune og en forholdsvis lav oppslutning har Sykkelbyen Mandal i år bestemt seg for ikke å arrangere "Trø te jobb - aksjonen" i 2017, skriver Mandal kommune på sine nettsider.

På kommunens nettsider antas det at det kan være ulike årsaker til lav deltakelse på tidligere kampanjer, som at registreringen kan oppleves vanskelig, at kommunen ikke har kommet ut med informasjonen og at premiene kanskje ikke fenger.

Kommunen oppfordrer imidlertid innbyggerne til å trø te jobb uansett, og lokker med kostnadsfrie premier som bedre miljø og bedre helse.