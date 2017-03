Badmintontalent imponerer

LOKALSPORTEN Fredag morgen satte 3 spente spillere og reiseleder Johnny Haugland seg i bilen for å kjøre til Bergen. Hele norgeseliten i under 15 år var samlet i Haukelandshallen for å konkurrere i singel, double og mixed. Hermod Haugland, Tor Inge Justnes og Christer Andersen konkurrerte i alle kategorier og fikk mange gode kamper men ble litt stang ut i de fleste kamper. Alle gjorde en kjempefin figur i Bergen den helgen men nivået er høyt og møter en nr 1-5 i Norge er det vanskelig å gå videre i puljen men alle gjorde en kjempefin figur. Klubbens yngste mann Christer Andersen, 11 år, imponerte vel meste mot eldre motstandere og kom på blokka til landslagstreneren for de under 13 år så klubben var spent på hvordan han ville hevede seg helgen etter for de på hans alder i rankingstevnet i Sandefjord.

I helgen deltok Carlo Andersen og Christer Andersen i henholdsvis senior elite og u13 i norgesrankingstevnet i Sandefjord.

Carlo imponerte i senior elite i double der han spilte sammen med et at Norges største talenter i 17 åringen Matius Wijaya fra Moss. De hadde ingen respekt for de eldre og mer rutinerte spillerne de møte som spiller i eliteserien. Ble mange gode kamper der det ble jevnt mot topp10 i Norge i double men endte med tap i de to kampene men ble en seier mot et par som ikke var så høyt ranket. I singel ble det stang ut for Carlo og han gikk ikke videre fra gruppa men fikk en seir i singel.

Christer Andersen imponerte stort i alle kategorier for de under 13 år og høstet mange lovord for sitt spill i Sandefjord fra trenere fra andre klubber. De fleste klubbene ser på han som en topp 4 i Norge til neste sesong i singel og landslagstreneren ser stort potensiale i han. Christer imponerte stort og spilte seg frem til kvartfinalen i både singel og double. I double spilte han sammen med en spiller fra Elias Lennig fra Karmøy. Små marginer og litt stang ut gjorde at han ikke kom til semifinalen søndag. Tapte for eksempel. 24–22, 21–17 i singel.

Neste helg har de fri så skal Hermod Haugland, Tor Inge Jusntes og Christer Andersen igjen på farten men da til Moss og Ungdommens Badmintonmesterskap (uoffisielt NM for de under 15 og 17 år). Christel Holte er her lagleder.

Innsendt av Trond Syvertsen