Barnehageansatt siktet for overgrep

LINDESNESREGIONEN Pågripelsen skjedde denne uka. Mannen er avhørt og løslatt. Etter det Lindesnes kjenner til var det fortellingen et barn kom med til sine foreldre som førte til at det ble slått alarm til politiet.

– Det er foretatt avhør av siktede hos politiet og av barn hos Statens Barnehus. Siktede er løslatt ut fra totalbildet i saken. Han er siktet for seksuell handling med barn, sier seksjonsleder John Repstad ved Felles Kriminalenhet ved Agder politidistrikt.

En representant for barnehagen mannen arbeider i sier til Lindesnes at de ikke kan kommentere saken og henviser til politiet for ytterligere kommentarer.