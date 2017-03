Basketballklubben gir 10.000 kroner til betongparken

MANDAL Styret i Søgne og Mandal basketballklubb har vedtatt å bevilge 10.000 kroner til prosjektet Betongparken Soleklar. Det skriver klubben selv i en pressemelding sendt til redaksjonen tirsdag. Meldingen er signert Tim Kelly og Stian Lunde.

«Som en av de mindre klubbene i distriktet vet vi godt hvordan det er å sitte på utsiden av det «gode selskap» i idrettsrådet. Basketball er på lik linje med skating en utendørsidrett i sommersesongen. Med Soleklar som ny nabo til utebasketballbanen på Speilen, ser vi for oss at dette blir det nye aktivitetssenteret, på tvers av idretter, i Mandal, hvor alle blir inkludert», skriver de.

Basketballklubben mener parken vil gagne ungdom i hele distriktet, og tror flere idrettsklubber vil ha glede av anlegget.

«Til tross for at vi er en relativt liten klubb, med et beskjedent budsjett, anser vi likevel dette hogget i klubbkassa som vel investerte penger», skriver de, og oppfordrer andre idrettsklubber til å gjøre tilsvarende donasjoner for å få betongparken på plass så fort som mulig.

Mandal og Søgne basketballklubb ønsker å øke interessen for det de beskriver som «tredjerangs» idretter.

«Skating som basketball er begge dessverre «tredjerangs» idretter i samfunnet, men med slike flotte tiltak vil interessen for andre typer idretter også vekkes».

Ble tatt på senga

Leder for Betongparken Soleklar-initiativet, Jens Erik Holmquist, forteller at han ble tatt på senga da han fikk beskjeden fra basketballklubben. Han beskriver donasjonen som fantastisk.

– Det kommer penger fra steder vi aldri kunne tenkt det kunne komme penger fra. Vi har jobbet lenge for å få med næringslivet, og da er det litt vittig at det kommer penger fra uventet hold gang på gang. At basketballklubben hiver seg på er veldig uventet, og veldig hyggelig, sier Holmquist til Lindesnes.

Nærmere målet enn noen gang

Det har i det siste kommet flere donasjoner fra uventet hold, som da. Eller da kvinnene i Mandal Sanitetsforeningbetongparken.

Holmquist forteller at det stadig ruller inn penger. 21. februar opplyste han at 350.000 kroner manglet før målet var nådd. Nå er det tallet nede i 250.000 kroner.

– Nå er vi så nærme at én stor donasjon kan ta det siste jafset, sier han.

De er for tiden i en søkeprosess på flere gavefond, og har i tillegg jevnlig dialog med flere næringslivsaktører.

– Det blir spennende å se hvor fort vi kommer i mål, sier han.

I første omgang er det snakk om å komme i mål med første byggetrinn. Så fort det er i havn, går de i gang med byggetrinn nummer to, som skal være en «bowl» i enden av parken. Men Holmquist håper å få bygd begge trinnene samtidig. I så fall må de belage seg på en ny runde med politikerne. Andre byggetrinn koster 900.000, og finansieringen vil som på første trinn etter planen være en tredeling med egenkapital, spillemidler og kommunale midler.

– Når vi først har fått byggetrinn én, håper vi å bruke momentumet i arbeidet til å få i havn trinn to samtidig, sier han.