Ber om veinavn-oppklaring

MANDAL/MARNARDAL/AUDNEDAL I et brev adressert til de tre kommunene ber Kartverket kommunene om å revurdere veinavnene. Både Mandal og Audnedal har mer eller mindre gjennomført et veiadresseprosjekt, mens Marnardal er midt i prosessen.

«Gjennom det innblikk Kartverket har i denne prosessen, ser vi imidlertid at det dukker opp noen problemstillinger ut fra det som er gjennomført og det som i hovedsak ennå pågår i Marnardal kommune, som – dersom dette blir gjennomført – verken er i tråd med de adressefagliger føringer som er gitt for dette arbeidet og heller ikke er hensiktsmessige og sikre i for eksempel akutte nødsituasjoner», skriver Kartverket, som ber kommunene ta kontakt med hverandre og gjøre vurderinger om veinavn.

Marnaveien og Marnarveien

Mandal etablerte for en stund siden Marnaveien, som går fra E 39-avkjøringen ved Skarvøy og inn mot Øvrebyen. I tillegg er fylkesvei 455 Holumsveien etablert. Den går fra E 39 og helt opp til kommunegrensa til Marnardal.

Kartverket kjenner til at Marnardal kommune har tenkt å kalle den samme veien Marnarveien fra kommunegrensa mot Mandal og inn i egen kommune. Audnedal ønsker å koble seg på den nydøpte Marnarveien, inn mot Sveindalskrysset.

Kartverket ber dermed først og fremst Audnedal og Marnardal om de vil vurdere et annet navn enn Marnarveien.

«I første rekke fordi dette er svært likt Marnaveien i Mandal. Dersom dette blir stående, kan det lett få uheldige konsekvenser som nevnt i akutte nødsituasjoner», skriver de.

Holumsveien kan bytte navn

Dersom det blir kommunesammenslåing mellom Mandal og Marnardal, er det dessuten sannsynlig at et av Marna- og Marnarveien blir bedt om å byttes, fordi regelverket ikke vil tillate to så like navn i samme kommune.

Kartverket foreslår at Mandal kommune bytter navn fra Holumsveien til Marnarveien, slik at det helt fra E 39 i Mandal og opp til Sveindalskrysset i Audnedal blir samme veinavn. I så tilfelle blir Mandal kommune også nødt til å finne et nytt navn til sin egen Marnaveien.

«Som nevnt innledningsvis; vi håper kommunene enkeltvis, og gjerne i nødvendig dialog med hverandre, kan gjøre noen vurderinger at det her fremlagte», skriver Kartverket avslutningsvis.