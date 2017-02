Bil havnet på taket

AGDER Politiet melder like før klokken 18 tirsdag at det ligger en Mercedes som har havnet på taket på fylkesveg 460 ved Ertzeid i Lindesnes kommune. Nøyaktig hendelsesforløp er foreløpig uklart.

Det er ellers en svært travel dag for politiet, Statens Vegvesen og bilbergere. Flere trailere har stått fast i Trybakken og Vatnebakkene i Søgne og Mandal.

I Søgne er det meldt om to personbiler som har kollidert med hverandre. Også i Aust-Agder, blant annet i Åmli og Arendal, er det kommet flere meldinger om trafikkuhell.

Har du bilder eller informasjon fra trafikken? Send sms eller mms med kodeord TIPS til 2077 eller ring Lindesnes tipstelefon på 91 700 100.

Bilberging etter trafikkuhell

Rundt klokken 19 tirsdag havnet en taxi inn i gjerdet i krysset mellom Nygata og Skippergata på Sanden i Mandal. Lindesnes-reporteren som var forbi stedet like etter trafikkuhellet forteller at det kunne virke som to biler var involvert. Taxiens frontparti hadde fått seg en trøkk, men etter det Lindesnes kjenner til var det ingen personskade i forbindelse med uhellet.

Da Lindesnes var på stedet en time senere var bilberging på plass og klar til å kjøre av gårde med taxien.