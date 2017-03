Bilfører fiket til barn etter snøball traff bilen

MANDAL Politiet har fredag klokken 18.10 fått følgende melding:

"Snøball traff bil. Fører ble sint. Fører fiket til barn. Politiet til stedet. Ingen synlige skader og anmeldelse vurderes".

Har skjedd flere ganger

Overfor Lindesnes utdyper operasjonsleder Per Kristian Klausen hendelsen. Han forteller at det har vært en pågående konflikt i nabolaget i nærheten av ballbingen på Malmø, og at dette er noe som har skjedd flere ganger.

- Det er to gutter på 11 og 12 år som har kastet snøball på en bil. Bileier har snakket med de før og bedt de slutte, men det har de altså ikke gjort. Men man har jo likevel ikke lov til å slå, sier Klausen til Lindesnes.

Slo begge i ansiktet

Politiet fant ingen grunn til å pågripe den 70 år gamle sjåføren. Snøballen havnet på panseret til bilen. Klausen kan ikke bekrefte at bilen var i bevegelse.

Om fiken sier han dette:

- Det var med flat hånd, et lite klaps i ansiktet på begge to, forteller operasjonslederen.

I de tidligere episodene mellom mannen og barna har det ikke vært noe fysisk, men bare kjefting og smelling, opplyser Klausen.

Anmeldelse vurderes

Videre forteller han at fornærmede vurderer å anmelde forholdet. Dette vil eventuelt ikke skje før til uka.