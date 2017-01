Bjelland best i fylket på lesing

MARNARDAL De kom også på 9. plass av fjerdeklasser nasjonalt.

Med et snitt på hele 300 sider, kom de øverst på lista i Vest-Agder. Det er første året konkurransen blir arrangert av Norli, og her kjemper elevene klassevis om å ha lest flest sider i en gitt periode. Lærer for klassen, Torhild Hægeland, er storfornøyd.

– Elevene har vært kjempeflinke. De har lest på skolen og også mye hjemme. Dessuten har klassen hørt mye på lydbøker mens de spiser, sier Hægeland og legger til at elevene faktisk har stått i kø for å få låne bøker på skolens bibliotek.

– Kjempegøy å lese

Konkurransen som startet i oktober i fjor, har vært svært populær hos elevene.

– Det er kjempegøy å lese, sier Andreas Nicolai Nygren. Han var en av de 13 elevene som dro seieren i land. Han syntes spesielt bøkene om ”Fem-gjengen” var spennende.

Nå venter det fest og kake på elevene, bakt av en ivrig mamma.

Ingebjørg Aurebekk