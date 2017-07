Bortvisninger og høy musikk

AGDER Operasjonsleder i Agder politidistrikt oppsummerer kvelden slik på twitter:

«Det har ellers vært en hektisk natt for mannskapene i Agder Politidistrikt. 20 bortvisninger, hovedsakelig i Kristiansand. Rundt 40 meldinger om høy musikk, slagsmål, fyll/bråk m.m. i de ulike byene.»

Her er nattens loggførte hendelser:

0158 Bragdøya.Mann 31 anmeldes for promillekjøring med båt. I tillegg har politibåten kontrollert 54 båter. Kun et FF for mangl. flyteutstyr

0411 Gjestehavna Kr.Sand. Tyveri av liten seilerjolle fra seilforeningen. To kjente gjerningspersoner-pågrepet av politiet. Mann 32/dame 28