Bøtelegger uvettig bruk av fyrverkeri

MANDAL Politiet vil være ekstra godt bemannet med flere patruljer og polititjenestemenn ved inngangen til det nye året. De vil ha spesielt fokus mot brokrysset og broa.

– Det er ofte der det er mest ansamling av folk på nyttår, og det er jo frykten for at uvettig bruk skal ødelegge feiringen ved at folk blir skadet eller redde og utrygge som gjør at vi har et spesielt fokus her, opplyser politioverbetjent Nils Olav Holbek.

Slås hardt ned på

Politiet erfarer at den uvettige bruken av fyrverkeri varierer fra år til år, men poengterer at politiet vil slå hardt ned på uforsiktig omgang med fyrverkeri. Er du uforsiktig, kan du risikere å måtte betale for det i ettertid.

– Det kan til tider være uvettig bruk, og det vil vi forsøke å slå hardt med på. Vi vil selvfølgelig oppfordre folk til å bruke fyrverkeriet på en fornuftig måte, og at det ikke skytes opp i folkemengder. Hvis man blir tatt for uvettig bruk er det anmeldelse og bøteleggelse som legges til grunn. Jeg tør ikke si hvor mye bota er på, men den svir, advarer Holbek.

Han oppfordrer folk til å ha respekt for hverandre og for bruken av fyrverkeri.

– Vær forsiktig med bruken av fyrverkeri så ingen skader seg selv eller andre på det, sier han.

Trygt på broa

Store folkemengder, mye alkohol og mye fyrverkeri til tross, så mener brannsjef Jon Inge Aasen at det ikke er farlig å oppsøke broa på nyttårsaften.

– Politiet har gjort en kjempejobb med å forebygge skader og være til stede i sentrum de senere årene. Det har dempet den uvettige bruken. Det skal være trygt å gå på broa og i området. Det å bruke sunt bondevett er allitd en viktig huskeregel, påpeker han.

Flere boligbranner

Brannvesenet er vanlig bemannet med fem mann på nyttårsaften. Erfaringsmessig er folk forsiktige ved inngangen til det nye året, og skyter opp fyrverkeri i trygge former og omgivelser. Men også brannsjefen advarer mot uvettig bruk som han vet det forekommer mye av.

– Erfaringen er at folk er forsiktige og tar hensyn. Vi har vært heldige de siste årene med kun mindre personskader relatert til fyrverkeri og mindre branntilløp. Men vi ser at det hver nyttårsaften både er boligbranner og folk som blir skadet for livet for bare et lite sekund. Og vi har hatt flere boligbranner i regionen på nyttårsaften knyttet til fyrverkeri, sier Aasen.

Totalforbud i tett trehusbebyggelse

Brannsjefen påpeker at det er totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri i den tette trehusbebyggelsen i Mandal sentrum grunnet særlig stor brannfare.

– Den store oppfordringen fra brannvesener er å gå til elva og skyte opp derfra eller fra andre åpne plasser. Det er totalforbud å fyre opp fyrverkeri der det kan lage brann. Vi oppfordrer også til å passe på at ungene ikke er oppi fyrverkeriet.

Aasen påpeker viktigheten av å ta hensyn til vær og vind i forbindelse med oppskytningen.

– De har meldt dårlig vær. Da begrenser det seg litt selv. Men blåser det ute skal man være veldig forsiktig. Tar vinden rakettene har du ikke kontroll på hvor dem havner hen. Men er det stille og fint går de rett opp. Alkohol og fyrverkeri er heller ikke noen bra kombinasjon. La dem som er edru ta seg av oppskytningen, råder Aasen.

Viktig med stødig

I fjor var det ingen branner i regionen relatert til fyrverkeri. Men det har skjedd at fyrverkeri har truffet hus og at det har tatt fyr.

– Det er skummelt. Derfor er det veldig viktig at pakkene med fyrverkeri står stødig og ikke kanter. Da er de livsfarlige, advarer Aasen.

Det er forbud mot å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom klokken 18 og 02. Likevel er det stadig noen som ikke klarer å vente. Men akkurat i år har det vært stille på denne fronten.

– Vi har faktisk ikke fått så mange klager på at det fyres opp fyrverkeri i romjula ennå. Hva det skyldes vet jeg ikke. Men det er jo ikke lov før klokken 18 på nyttårsaften, påpeker Holbek.