LINDESNES Klokken 09.10 melder politiet om en brann i en skogsmaskin på Skarstad i Lindesnes. Brannvesenet var allerede rykket ut til stedet. 110 Agder melder at det var overtenning i førerhuset, men ingen fare for spredning. Fører blir sendt til sykehus for sjekk da han har fått i seg noe røyk, ifølge politiets operasjonssentral.