Signe Marie Rølland

1709, Mandal - melding om brann på søppelanlegget. Politi og brannvesen til stedet. Det skal være restavfall som brenner, skriver politiet på Twitter.

Klokken 17.30 melder politiet at brannvesenet har kontroll på stedet.

– Vi vet ikke hvor lenge vi må holde på for å etterslukke. Vi er her med 3 brannbiler, sier overbefal Torbjørn Høyland, fra brannvesenet.

Maren stiller med hjullaster som er med og hjelper under brannslukkingsarbeidet. Det var stor røykutvikling og brannvesenet ber publikum om å holde seg unna. Det er ikke meldt om personskade eller materiell skade. De brenner kun i avfallet.s

– Vi tror det er noe av avfallet som har tatt fyr og vi ber folk tenke på hva de kaster. Ikke kast filler med linolje eller engangsgriller før de er helt kalde. Brann på søppelfyllingen i Mandal forekommer ganske sjelden, det det har hendt for en del år siden, sier Høyland-

Et stort antall lesere har sendt inn bilder fra brannen. Her er et knippe leserfoto avisen har mottatt:

Leserfoto

Leserfoto

Leserfoto

Leserfoto

Leserfoto