De 50 mest leste sakene

1. Se live-kamera fra trafikken

Live-kameraet fra Brobakken var satt opp i et samarbeid mellom Fædrelandsvennen og Amfi. Lindesnes fikk tillatelse til å sende live fra trafikken, og det er årets soleklart mest leste artikkel på l-a.no. I ukene Kirkeheitunnelen var stengt var leserne opptatt av å følge med på trafikken gjennom byen.

2. Har fått beskjed om å forlate landet

De giftet seg i september og i romjulen i fjor ble ektemannen til Emma Wang (29) funnet druknet i bilen utenfor Piren i Mandal. I februar hadde norske myndigheter sagt de ikke ville forlenge oppholdstillatelsen.

3. Vi ser Farmen med Oddvar/Oddvar Jenssen er ute av Farmen

Lindesnes benket seg i stua til Oddvar for å følge den skjebnesvangre episoden som skulle bli den siste til Farmen-Oddvar. Til lesernes - og Oddvars venners - store fortvilelse tapte han tvekampen, men folket visste å følge med - både på nett og på tv.

4. Reagerte på at ingen brydde seg

Ingen reagerte da den lille jenta gikk blodig og gråtende i sentrum etter fall på sparkesykkelen. Blikkenslager Kenn Bak Jensen (28) ble 26. april vitne til at ingen voksne hjalp den uheldige skolejenta.

5. Brann i båthus

Mannskaper fra Brannvesenet Sør Spangereid rykket ut til brann i båthus på Urvikodden mandag 3. juni. Sju doble båthus stod i full fyr, og brannvesenet fikk i samarbeid med redningsskøyta Ryfylke til slutt kontroll på brannen.

6. Trafikkulykke på Imesletta

Et barn ble sendt til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på E 39 27. mai.

7. – Det var kjærlighet ved første blikk

Det var kjærlighet ved første blikk for Emma Wang i møtet med mandalsmannen Curt Inge Eriksen (33) i Kina for fem år siden. Emma mistet ektemannen Curt etter at han og bilen sporløst forsvant julaften i fjor.

8. Se bildene fra russerebusløpet

Russen skulle 15. mai gjennom nærmere tyve poster i det årlige rebusløpet. Bildekavalkaden fra rebusen ville mange ha med seg.

9. Voldtatt i Furulunden

En kvinne i 50-årene ble natt til søndag 14. august brutalt overfalt og voldtatt i Mandal. På Skalldyrfestivalens siste dag kom den stygge nyhetene. Kvinnen som hadde vært i Mandal sentrum var på vei til campingen ved Sjøsanden, da hun innerst i Nygata ble overfalt bakfra. Etter en høst med etterforskning på politiet, blant annet gjennom tv2-programmet Åsted Norge, er gjerningsmannen fortsatt ikke funnet.

10. Barnehageansatt siktet for overgrep

22. desember kom det fram at en mannlig ansatt i en barnehage i Lindesnesregionen var pågrepet siktet for seksuell handling mot barn. Siktede ble avhørt og senere løslatt av politiet. Det har ikke kommet inn flere opplysninger i saken i romjula.

11. Slo seg videre i Farmen

13. november vant Oddvar Jenssen tvekampen i en Farmen-episode og gikk videre til neste runde. Det ble svært godt mottatt av folket. En uke senere røk folkefavoritten ut av det populære tv2-programmet.

12. Trafikkulykke på E 39

En av flere saker med denne tittelen inne på topp 50-lista. 7. juli ble fire personer sendt til sykehus etter en møteulykke på den svingete strekningen mellom Valand og Vetnes.

13. 10 biler avskiltet

Statens Vegvesen avskiltet 10 biler på stedet i Mandal 10. mars.

14. Ulv observert på Fjell

22. juni ble det observert ulv på Fjell utenfor Mandal. Ulven løp rett foran en bil da den krysset E 39 for så å fortsette i retning Suvatne.

15. Trafikkulykke i Brobakken

En ulykke som fikk mye oppmerksomhet fra tiden tunnelen var stengt. 22. september kom en sykkel i full fart inn i blindsona til en lastebil. Da lastebilen kjørte inn i rundkjøringen dro den med seg sykkelen oppover Brobakken. Ulykken så alvorlig ut på kamera, men medførte ingen personskade.

16. Dødsulykke på E 39

En mannlig motorsyklist (58) fra Lyngdal ble erklært død på stedet etter en ulykke på E 39 ved Udlandsvannet lørdag 1. oktober. Personen hadde falt av motorsykkelen etter å ha kjørt av veien. Ulykken skjedde i den vestlige enden av den "nye" E 39-strekningen ved Fardal, like ved rundkjøringen.

17. Hevder å ha sett sjøorm i Lenefjorden

Denne underlige saken ble først omtalt i Lister 16. november. En tolv meter lang sjøorm var det Helge Müller og følget mente de hadde sett i Lenefjorden på grensa mellom Lyngdal og Lindesnes. I kommentarfeltet kom det mange teorier, men en offisiell oppklaring på sjøormmysteriet har vi til gode å se.

18. Planla massedrap på skole

1. mars kom nyheten om at den da drapstiltalte 19-åringen ville brenne ned Mandal videregående skole med flere titalls medelever på innsiden. Politiet mente at 19-åringen i all hemmelighet hadde lagt en plan om å brenne ned auditoriet på skolen.

19. Eks-torpedo med hardt budskap

Første helgen i januar hadde Familiekirken og Sentrum menighet møter og seminar med den tidligere torpedoen Hans Petter «HP» Martinsen. Han snakket om sin bakgrunn som narkoman og hvordan han ble frelst.

20. Gripende farvel med Curt-Inge

Familie og venner tok 8. januar et siste farvel med Curt Inge Eriksen (33). Det ble en sterk, verdig og gripende begravelse til en mann som døde så altfor tidlig.

21. Her gikk det galt for Farmen-Oddvar

Denne gangen handlet det om da det gikk galt under dugnadsarbeid på Skjernøy. Jenssen hadde kjørt traktor da bygdefolket gruset opp en gammel, kommunal vei på dugnad. En lørdag i november var han uheldig, og tilhengeren havnet utfor den smale veien.

22. Hele Norge følger Daniel

Reportasjen om Daniel Johnsen Maudal fra Mandal, mannen bak den populære Instagram-kontoen Mitt Norge, ble godt mottatt. Han har flere hundre tusen følgere på bildedelingstjenesten.

23. Front-mot-front på E 39

1. oktober kom meldingen om en front-mot-front i Osestadbakken, omtrent samme sted som en motorsykkelfører omkom samme dag. Glatte veier skapte trafikale problemer og førte til ulykken. Ingen ble alvorlig skadd i ulykken.

24. Skremmer bilister med «UP-dukke»

14. september skrev Lindesnes om gårdseier Mats Urban Bergstrøm som hadde satt opp en «UP-dukke» ved Langeland. På gamleveien mellom Mandal og Holum hadde trafikken økt etter tunnelen stengte, og Bergstrøm hadde sett seg lei av råkjøringen. Påfunnet fikk enorm oppmerksomhet og saken ble plukket opp av både norske, svenske og danske aviser. UP var imidlertid ikke like begeistret.

25. Trafikkulykke ved Ime skole

En moped kjørte i baken på en bil ved Ime skole mandag 26. september. Mopedføreren (16) ble sendt til sykehuset i Kristiansand med lettere skader.

26. Trafikkaos på E 39

På veiomleggingens første dag 1. september oppstod lange køer og trafikkaos i Mandal. Lindesnes fikk flere tips som fortalte om bom stopp og kilometerlange køer i rushtrafikken. Veiomleggingen gikk seg imidlertid til etter hvert, og vegvesenet fikk skryt for arbeidet de gjorde under omleggingen.

27. Mandalsmann vant 6.9 millioner

En mandalsmann i 50-årene vant i april kveld 6.941.720 kroner i Eurojackpot.

28. På vakt mot innbruddsraid

28. februar ba Ida Tomine Foss Fredriksen og kjæresten folk være på vakt, etter at en utlending banket på kl. 03.15 natt til en lørdag for på dårlig engelsk fortelle at mobiltelefonen hans var i ustand.

29. Kuppet kommunestyremøtet i Audnedal

Det ble full stopp i kommunestyremøtet 4. februar da Audnedals egne cowboyer tok over regien i møtet. De krevde minibank til Konsmo da Sparebanken Sør skulle legge ned filialen.

30. Frivillige bilbergere

Gladsaken om de forbipasserende, hjelpsomme studentene Benjamin Espeland og Erik M Egeland ble tatt godt i mot av leserne. 7. august så de en bil ligge i grøfta på E 39 mellom Mandal og Vigeland. De tok saken i egne hender og dro bilen opp, og den kunne kjøre videre.

31. Trafikkulykke på E 39

En person ble 29. juli sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon på E 39 ved Valand.

32. Trafikkulykke på E 39

21. juli kjørte en bil av veien på E 39 mellom Fasseland og Vigeland. Familien på fire som var om bord i bilen ble sendt til legevakt for sjekk og var tilsynelatende uskadet.

33. Er noen av disse gjenstandene dine?

Politiet satt igjen med en rekke gjenstander etter at to personer ble arrestert natt i mai i en stjålet båt lastet med tyvegods.

34. Nærkontakt med idolene

Skalldyrfestivalens desidert største artistnavn i år var Marcus og Martinus. Og de skapte ville tilstander foran scenen i Bryggegata den 11. august.

35. Se bildene fra springflo i Mandal

En sak fra romjula. Leserne hang med minutt for minutt da stormen Urd herjet andre juledag. Og bildeserien fra Mandal var den mest populære av sakene.

36. Ber foreldre være oppmerksomme

30. november gikk Frøysland skole ut og ba foresatte være oppmerksomme etter at en elev på vei til skolen hadde blitt kontaktet og fulgt etter av en mann i hvit varebil.

37. Mandalitter berger «Ægir»

Etter at redningsskøyta Ægir hadde kjørt på grunn dro mandalitter til Lista 2. oktober for å hjelpe til.

38. Nå risikerer vi å bli slått sammen med tvang og uten penger

Resultatet av folkeavstemningen i Lindesnes var klart 14. Nullalternativet fikk flertallet av stemmene. Innbyggerne stemte for at kommunen skal stå alene. Og ordføreren var tydelig preget

39. De bråvoksne mindreårige

Da nabo til Hanne Bente Mittet fortalte om sine observasjoner i forbindelse med saken fra desember om Abdul Wahed Faqiri som blir sendt ut av landet, fikk hun stor støtte og ble lest av mange på nett.

40. Utviklet app etter mannens død

Da Birte Berg mistet mannen og far til sine barn, Sindre (9) og Anders (6), i kreft, ønsket hun et verktøy for å ta vare på minnene. Resultatet ble en tidslinje-app. Og nyheten fra 29. mars ble godt lest.

41. – Stor narkoleverandør fengslet

25. januar ble det klart at en 51 år gammel mann fra Mandal var siktet for å ha mottatt store mengder narkotika.

42. Rocky gir seg aldri

Svein Roksvold, bedre kjent som Rocky, har år etter år, i om lag 35 år klart å dra bøttevis av folk til festlig lag på påskeaften. Saken fra påskeaften viste at Rocky er en populær mann i lokalsamfunnet.

43. Brann i firemannsbolig/Leilighetsbygg totalskadet

En firemannsbolig på Laksesoben i Mandal ble totalskadet etter en brann kvelden 8. november.

44. Buss mot bil

20. september kolliderte en buss og en bil på Øksa i Mandal. Uhellet medførte ingen personskade.

45. Tar Subway'en til Mandal

Nyheten om at den populære sandwichsjappa Subway kom til Mandal ble godt mottatt.

46. Interiørgigant klar for Mandal

14. mars ble det klart at Jysk i 2017 skal åpne en 1000 kvadratmeter stor butikk på Skinsnes.

47. Er dette ulven?

Det som kan ha vært en ulv ble fanget opp på viltkamera i Holum 26. juni, kort tid etter en ulveobservasjon på Fjell, og kort tid etter at en lammeflokk var funnet drept noen dager tidligere.

48. Godstog sporet av og tok fyr

Høydramatisk på Sørlandsbanen 27. oktober da et godstog sporet av og det oppstod brann i en av vognene fem kilometer nord for Marnardal stasjon.

49. Var det store samtaleemnet

Igjen Farmen-Oddvar og igjen dugnad på Skjernøya. Tv-kjendisen fikk gjennomgå under matpausen.

50. – Han kalte meg jævel

Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap) hevdet 19. juni at Harald Øyslebø (Frp) kalte ham en jævel da han trakk fram eget yrke på bystyrets talerstol.

