De fleste vogntogene skal være ryddet unna

MANDAL/SØGNE Et vogntog hadde ved 14.30-tiden havnet i trøbbel på vinterføret på E 39 og kom seg ikke av flekken.

Det stod fast like ved kommunegrensa mellom Mandal og Søgne.

En Lindesnes-tipser meldte om lange køer i østgående retning på europaveien.

Agder politidistrikt melder via sin Twitter-logg av UP er på stedet. De fikk melding om traileren klokken 14.23.

Om lag to timer senere viser det seg at det er langt flere enn ett vogntog som har havnet i problemer. Flere bilder Lindesnes har mottatt viser lange køer og flere trailere som har behov for hjelp.

Agder politidistrikt og Statens Vegvesen gjør det de kan for å rydde unna trailerne som står fast.

– Med litt ekstra tålmodighet så løser dette seg, men i snøvær er det viktig å ha god tid, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter.

17.45: - Står bom stille

Lindesnes har klokken 17.45 snakket med en bilist som nærmest har stått stille i kø siden klokken 17.

– Det står bom stille i østgående retning. Det kan virke som de har sluppet noen få biler forbi, men nå står det bom stille igjen, sier Lindesnes-tipseren.

Siden klokken 17 har køen beveget seg fra Valand og noen hundre meter bort til Vetnes, forteller tipseren.

19.00: I ferd med å løsne

Leder for kjøretøyavdelingen i Statens Vegvesen Vest-Agder, Morten Nilsen, forteller til Lindesnes at trafikken nå er i ferd med å løsne og at de fleste vogntog er i ferd med å bli fjernet fra stedet.

– Vegen er nå åpnet, og derfor slipper vi nå på med alt som er av trafikk, sier Nilsen.

Han og flere representanter fra Vegvesenet stod ved E 39-innkjørselen til Skinsnes og hanket inn opp mot 20 vogntog tirsdag ettermiddag. Nå drar de videre vestover for å sjekke forholdene i Osestadbakken i Lindesnes kommune.

Flere tipsere Lindesnes har snakket med har fortalt at reisetiden mellom Mandal og Kristiansand i kveld har vært på opp mot tre timer.

