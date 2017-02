Dette er begrunnelsen som sammenslåingen:

"Lindesnes blokkerer i denne konstellasjonen for at de tre kommunene, som inngår i samme regionsamarbeid og er tett integrert, skal kunne slå seg sammen. Dette blir gjort på bakgrunn av en folkeavstemning hvor mindre enn halvparten av Lindesnes befolkning stemte, og et kommunestyrevedtak hvor flere begrunnet stemmen sin med referanse til folkeavstemningen. De samme kommunene gikk alle i 2015 inn for nye Lindesnes kommune."