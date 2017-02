Endrer jaktforeskrifter

VEST-AGDER For Vest-Agders del innebærer endringene at havelle er ikke lenger jaktbar. Ærfugl kan ikke lenger jaktes i Vest-Agder. Vaskebjørn kan jaktes hele året. Jakten for storskarv i ferskvannslokaliteter starter 10. august og tar slutt 23. desember. Det kan kun felles ungfugl av storskarv (med hvit buk) ved saltvannslokaliteter (1.10–30.11).

Svartbak og gråmåke er ikke lenger jaktbar art. Elgjakt blir 25.9–23.12. Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter søknad, innskrenke jakttid på elg og hjort. Startdato kan settes til 5.10, mens sluttdato kan settes til 31.10 eller 30.11. Innskrenking kan kun skje av hensyn til andre brukere av utmarken.

Saken ble tatt opp på møte med arbeidsutvalg for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder fylkeskommune.

Ulike gaupekvoter

Når fylkeskommunene sannsynligvis slås sammen fra 2020 vil det kunne få konsekvenser for inndeling av rovviltregioner. Aust-Agder er i region 2 med gaupekvoter, men Vest-Agder er i region 1 med kvotefri gaupejakt. Utover dette er det få forskjeller.

Eksisterende form for Arbeidsutvalget vil da opphøre, og det må eventuelt lages et nytt utvalg for den nye regionen. Det kan skje endringer i ressurser avsatte ressurser til viltarbeid i den nye regionen. Regionen må betjene 30 kommuner i stedet for 15+15 slik det er i dag. Arbeidsutvalget hadde ingen innspill til tiltak som burde settes i gang med sikte på den nye regionen, men pekte på at fellesmøte med Aust-Agder ville kunne få frem noen behov. Fylkeskommunen pekte på at det skjer mye viltsamarbeid mellom fylkene allerede i dag.