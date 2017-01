Engasjerte konfirmanter

LINDESNESREGIONEN Bøsseaksjonen foregår torsdag ettermiddag/kveld. Den avholdes for åttende gang og pengene som samles inn går uavkortet til formålet og benyttes til å opprettholde konfirmantenes fadderskap av 12 barn fra ulike deler av verden. I tillegg gir det også et ekstra tilskudd til lokalsamfunnet rundt en av barnebyene i Swaziland. I de syv innsamlingene frem til nå har vi totalt samlet inn nærmere 350.000 kroner.

En viktig og sentral del av konfirmantkurset er å diskutere menneskerettigheter og deres betydning i ulike sammenhenger og hva man kan gjøre i praksis for å vise engasjement og solidaritet. Det var konfirmantkullet for syv år siden som sto bak den første innsamlingen. Bakgrunnen var at en ikke bare skulle sitte og prate om i gruppene, men gjøre noe konkret for barn i andre land. Det var dette engasjementet som la grunnlaget for adopsjonen av de tolv barna.

De senere årene har Barne- og Ungdomsråds-kontakten Anne Grønsund, holdt kurs for konfirmantene om hvor viktig det er å engasjere seg både lokalt og internasjonalt. Disse kurssamlingene har bidratt sterkt til de unge konfirmantenes engasjement.

Faste omsorgspersoner

SOS-Barnebyer tar imot de aller mest sårbare barna. De som har mistet én eller begge av foreldrene og barn der foreldrene av ulike årsaker, ikke lenger er i stand til å ta vare på dem. I Barnebyene får de et trygt sted å bo, preget av det som kjennetegner et godt hjem. Barna bor i familiehus med faste omsorgspersoner helt til de er voksne og kan klare seg selv.

De vokser opp med både biologiske og nye søsken, og får utviklet sin identitet og kulturelle tilhørighet gjennom skolegang, lek og deltagelse i dagliglivet sammen med andre barn i samme situasjon. Samtidig vektlegges det at barnebyen skal være en integrert del av lokalsamfunnet.

Som tidligere humanistiske konfirmanter, og nå kursledere for dagens unge, er vi overbevist at en innsamling som dette engasjerer konfirmantene.

Anja Garmann og Kristine Torland

Kursledere for humanistiske konfirmanter i Mandalsregionen