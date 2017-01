Etterlyser flere synspunkt

MANDAL Mandal kommune har anmodet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om uttalelse vedrørende Mandal kommunes søknad om godkjenning av status som "typisk turiststed" i perioden 1. juli til 16. august etter loven om helligdagsfred.

Fylkesmannen mottok søknaden i oktober i fjor. Søknaden er begrunnet i at Mandal er en typisk turistby som er helt avhengig av turistene om byen skal opprettholde et levende og godt næringsgrunnlag for butikker og restauranter.

I et brev til kommunen skriver Fylkesmannen at om det skal gis en godkjenning, så beror det på en helhetsvurdering der alle aktuelle interesser blir trukket inn - også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedene. I den forbindelse ber Fylkesmannen om Handel og Kontors synspunkt i saken.

Dokumentasjon fra Butikkutvikling Sør, Turistkontoret for Lindesnesregionen og Mandal Handel og Serviceforening er allerede levert.

Fylkesmannen har satt frist til å komme med kommentarer i saken til 6. februar.