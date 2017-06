Fædrelandsvennen: Storutrykning til Kjevik etter bombetrussel

KRISTIANSAND Det melder Fædrelandsvennen på sine nettsider onsdag kveld.

Ifølge regionavisen har både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til lufthavnen ved 19.45-tiden.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen sier til avisen at det dreier seg om en bombetrussel.

– Det handler om at vi har fått en uspesifisert bombetrussel som har kommet via chat, sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen til Fædrelandsvennen. Videre sier han at faren anses som over ved 20.30-tiden.

– Widerøe mottok en trusselmelding, og varslet oss. Trusselen lød på at det skal ha vært eksplosiver om bord i Widerøe-flyet som landet på Kjevik klokken 19.48, forteller operasjonsleder i Agder politidistrikt, Geir Andersen, til avisen.

Ifølge Avinors oversikt er det kun ett fly som skal lette fra Kjevik onsdag kveld. Det skulle ha gått til Bergen 20.15, men er foreløpig utsatt til 21.00.

