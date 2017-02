Får ikke anke til Høyesterett

MANDAL Markus Stein Roksvåg ble i november i fjor dømt til 17 års forvaring med en minstetid på 12 år i Agder Lagmannsrett.

I Agder Tingrett tidligere i fjor ble 20-åringen dømt til 18 års forvaring og med en minstetid på 12 år. Drapsdømte og hans forsvarer John Christian Elden anket dommen til lagmannsretten i håp om straffereduksjon og straff i form av en ordinær fengselsdom. Under rettsaken hevdet Elden at hans klient ikke var en fare for samfunnet.

Agder Lagmannsrett konkluderte med at 20-åringen er en fare for samfunnet og valgte derfor å opprettholde forvaringsdommen, men med ett års strafferedusjon i forhold til dommen i tingretten.

Får ikke anke

20-åringens forsvarer John Christian Elden varslet at dommen fra lagmannsretten ville bli anket til Høyesterett.

8. februar bestemte Høyesteretts ankeutvalg at anken ikke tillates fremmet.

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsier at anken blir fremmet for Høyesterett», skriver ankeutvalget i sin beslutning.