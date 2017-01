Får overføring

Fredag gjorde Kriminalomsorgsdirektoratet vedtak om at de ville anbefale en soningsoverføring for Rita Grimestad. Det betyr at hun i løpet av de par første månedene kan være overført til Norge og videre soning, eventuelt i Stavanger eller i Oslo. Vedtaket betyr effektivt at Grimestad kan være ute i 2020, eller 2021. I Norge.

– Nå gjenstår bare at Ecuadorianske myndigheter godtar de norske soningsvilkårene. Det har jeg så langt ingen grunn til å tro at de ikke gjør, sier Grønås.

For i Norge innebærer det blant annet at man ved god oppførsel, og lignende, kan slippe ut etter at to tredeler av straffen er sonet ferdig. Hvis de godtar soningsoverføring vil hun derfor ha gode muligheter for ikke å sone full tid.

– Eksempelvis kan man gå fra lukket til åpen soning. Med Kriminalomsorgsdirektoratets avgjørelse tror jeg faktisk dette går veien. Og både utlendings må få på plass at Ecuador aksepterer det, så kan prosessen starte, sier Grønås.

Ble pågrepet

Rita Grimestad ble pågrepet i begynnelsen av 2014 med tre kilo kokain i en koffert hun ble bedt om å ta med seg. Selv fastholder hun at hun ikke kjente til at stoffet var gjemt i kofferten. Det var hennes kjæreste som ba henne ta med kofferten til London. Senere viser det seg at kjæresten viste seg å være en falsk nettsvindler som hadde lurt Grimestad.

– Når kan hun være her?

– Fra direktoratet får jeg beskjed om at det er umulig å si eksakt. Men februar, mars, kanskje noe senere tror jeg, med bakgrunn i signalene vi har fått fra Ecuador, sier Grønas.

Sliter med helsa

Rita Grimestad har betydelig helsetrøbbel og var avhengig av medisiner før hun ble pågrepet. Helsetilstanden er ikke blitt bedre. Derfor har advokat Grønås ment at det har hastet med å få til en overføring.

Vedtaket er nå sendt videre til Ecuador. Det eneste som i verste fall kunne vanskeliggjøre overføringen nå, er om ecuadorianske myndigheter ikke godtar norske soningsvilkår.

– Som går på prøveløslatelsesbiten. Man har ingen krav om å få sone to-tredjedels tid, men muligheten er jo der. Det er den lille usikkerheten vi fremdeles har. Men inntrykket er at det neppe kommer til å stoppe overføringen, sier Grønås.

– For ordens skyld, kunne saken ha blitt tatt opp igjen i Norge?

– Vi har varslet ecuadorianske myndigheter om at norske myndigheter overtar ansvaret for Grimestad på fullbyrding av straffen. Det vil si, på 10 år. Riksadvokaten har sagt at dette ligger innen strammerammen, om enn, i øverste sjikt. 10 år for en sak som dette hadde vært rimelig strengt i Norge. Når vi likevel ikke går for en såkalt omgjøringssak, så er det i stor grad fordi vi ikke ønsker å forstyrre prosessen med ecuadorianske myndigheter. Vi kunne ha risikert at de ville motsette seg utlevering om vi varslet en omgjøringssak. Det ville være å gamble med Grimestads helsetilstand. Nå var det aller viktigste å få henne hjem, sier Grønås.