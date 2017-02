Fare for snø i helga

– Det ble sendt ut nytt OBS-varsel i morges og det er hovedsaklig på grunn av veiforholdene i innlandet. Her kan det komme endel bløt snø eller som slaps og lage utfordringer på veiene, sier vakthavende meteorolog Aurora Stenmark.

For kyststrøkene vil det tirsdag bli vekslende nedbør, da som regn og kraftig vind.

– Tirsdag vil det kunne blåse opp til stiv kuling langs kysten, med en dreining mot vest og avtagende styrke til kvelden. Det er ikke ventet noe større mengder nedbør før torsdag, sier Stenmark

Etterslep av OBS-varslet

I begynnelsen av denne uken ble det sendt ut OBS-varsel for Agder. Lavtrykket som feide inn over landsdelen brakte med mye nedbør, spesielt øst i fylket og Aust Agder. På torsdag kan Lindesnesregionen få restene av uværet inn over seg på nytt.

– Det kommer et lavtrykk inn over kysten torsdag. Dette er en hale av det uværet som var søndag og mandag og kan gi en del regn ut mot kysten. Inn mot helga er det ventet kaldere vær, med minusgrader helt ut mot kysten lørdag og søndag. Det ventes også nedbør som kan komme som sludd og snø, selv helt ned i de laveste strøkene, sier Stenmark.