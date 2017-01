Fengselsavgjørelse utsettes

MANDAL/OSLO I 09.30-tiden fredag morgen opplyste Justisdepartementets pressekontor at en avgjørelse vil bli offentliggjort mellom klokken 10 og 11 fredag. Kort tid senere kommer kontrabeskjeden om at avgjørelsen er utsatt.

– Vi velger heller å gjøre en ordentlig prosess, enn å haste oss inn i noe vi kanskje må endre på. Derfor tar vi en runde til, opplyser statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette C. Elseth.

Årsaken til utsettelsen er at nye detaljer har dukket opp i siste liten.

– Da er det ting vi må undersøke videre før vi kan konkludere. Men det er ikke noe dramatikk i dette. Det er bare ting vi ønsker å avklare så vi er sikre, fortsetter Elseth.

Det tas sikte på å fatte en avgjørelse i begynnelsen av neste uke, senest innen uken er omme. Statssekretæren hevder utsattelsen ikke vil sinke fengselsbyggingen.

Ny minister

Både statssekretæren og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er helt nye i sine roller. De erstattet justisminister Anders Anundsen og statssekretær Ove Andre Vanebo da de gikk av rett før jul.

- Vi har egentlig bare hatt en uke på oss. Derfor er det lurt å ta noen dager ekstra slik at vi får satt oss skikkelig inn i dette. Det blir mye spørsmål helt på tampen som vi tar oss tid til å sette oss inn i, slik at vi fatter avgjørelse på det beste grunnlaget, og setter oss inn i alle innspill. Det tror jeg er best for alle parter, sier Elseth.

Skuffet ordfører

Ordfører Alf Erik Andersen hadde satt av fredagen til å uttale seg til pressen og feire en kjærkommen avgjørelse. Slik blir det ikke.

- Jeg er veldig skuffet. Det var ikke ventet. Jeg hadde håpet på en avgjørelse nå før helgen og i løpet av denne uken, som planlagt. Men hvis det betyr at de kan få en bedre forankring for det de har tenkt til å legge frem, så er det helt greit, sier Andersen.

Han fikk beskjeden fra statssekretæren rett før klokken ti fredag morgen, uten noen begrunnelse.