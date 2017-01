Fikk 20 krisemillioner

MANDAL Fra Forsvarsdepartementet fikk Umoe Mandal 20 millioner, som del av tiltakspengene vi i samarbeid med Klassekampen har forsøkt å spore. Posten var merket «vedlikehold».

Sjøforsvaret har for lengst overtatt den siste MTB-en i Skjold-klassen, og Umoe har, enn så lenge, vedlikeholdsavtale på disse.

– Og vi har i det hele tatt løpende vedlikeholdsordre, fra blant annet Forsvaret, sier administrerende direktør ved Umoe, Tom Harald Svennevig.

– Men blir ikke da 20 millioner som del av en krisepakke, et misvisende begrepsbruk?

– Jeg er ikke i en situasjon hvor jeg kan kommentere oppgitte tall. Og hvilke begrep Forsvaret måtte bruke er i grunnen også noe jeg verken kan forholde meg til, eller kommentere, sier Svennevig.

Flere bein

Bedriften har også hatt oppdrag på modifisering av bunkringssystemet i båtene, slik at disse kan få fylt drivstoff i fart fra bunkringsskip. I tillegg til en rammeavtale med Bofors som strekker seg syv år fram i tid. Her til kommer en betydelig produksjon av komponenter til den amerikanske marinen.

Umoe Mandal har i dag cirka 130 ansatte. Hovedtyngden av disse er i produksjonsrelatert virksomhet.

– Det er mange viktige arbeidsplasser i Mandal. Gode tall er et godt fundament veien videre, men det forutsetter at vi lykkes med de tingene vi har satt i gang, sa Svennevig i juni 2016.

Godt år i 2015

Mens omsetningen økte med drøye 10 millioner kroner fra 2014 til 2015, var resultat før skatt 86,5 millioner kroner, sammenlignet med 1,5 millioner året før. Går vi tilbake til 2010, var tallene blodrøde, med 102 millioner i negativt resultat før skatt.

Styreleder Espen Klitzing sa til Lindesnes i januar 2016 at bedriften ikke var nevneverdig preget av krisen i oljebransjen. Mye av grunnen var bedriftens Wavecraft-prosjekt, en ny generasjon servicefartøy til bruk for service på offshore vindmøller.

– Siden offshore-vind-markedet tross alt er et vekstmarked og ikke opplever nedgang slik oljenæringen gjør, er vi i mindre grad preget, sa Klitzing da.

– Kommer i tillegg

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, Birgitte Frisch mener vedlikeholdskontrakten på 20 millioner kommer i tillegg til det «normale vedlikeholdet» Umoe utfører.

– Er de 20 millionene ikke midler som likevel måtte bevilges, uavhengig av krise- eller tiltakspakke?

– Stortinget bevilget for 2016, som et ettårig tiltak, 301,5 mill. kroner til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøyer. Dette var for 2016 en helt nødvendig bevilgning til Sjøforsvaret for å sikre et høyt aktivitetsnivå, øke tilgjengeligheten på fartøyene og bidra til økt operativ evne. I tillegg ga bevilgningen en positiv effekt på sysselsetting – ved økt aktivitet i verfts- og verkstedindustrien, sier Frisch.

– Men vurderte dere Umoe til å være en bedrift som hadde behov for hjelp i 2016?

– Bevilgningen skulle rettes mot Sør- og Vestlandet og det er ikke gjort noen konkret vurdering av Umoe Mandals driftssituasjon. Dette fordi det er benyttet eksisterende rammeavtaler. Siden dette i utgangspunktet var et ettårig tiltak, har Forsvarsmateriell i hovedsak gjort avrop (realisert tidligere bestillinger red. anm) på eksisterende rammeavtaler og driftsstøtteavtaler med leverandører. Umoe Mandal har løpende vedlikehold for Forsvaret, men vedlikeholdskontrakten på 20 millioner kroner kommer i tillegg til det normale vedlikeholdet Umoe Mandal utfører, sier hun.