Fikk revansje

KONGSVINGER Søren Snartemo og kartleser Arne-Ingar Stulen gikk av med seieren i den andre runden av Rally-NM. Med etappetider som ligger mellom 15 og 20 sekunder raskere enn konkurrentene ble det til slutt en seiersmargin på over minuttet foran nestemann i sin klasse.

– Det var litt vanskeligere føre denne helgen, men det gikk greit. Målet var å komme i mål uten problemer med bilen, sier Søren Snartemo.

Rally Finnskog hadde seks fartsetapper, hvor det ble kjørt tre løyper to ganger. Etter service ble fjerde fartsetappe strøket fra listene grunnet for mye grus var blitt spunnet opp i veibanen. Men Snartemo holdt farten oppe på de to siste fartsetappene som ble kjørt i mørket.

– Det gikk greit. Det kom litt tåke og vi måtte roe tempoet litt, sier Snartemo.

Med seieren denne helgen er Snartemo med i toppen på sammenlagtlisten, med fem løp igjen.

Fire uker til neste løp

Snartemo får nå en pause på fire uker før neste løp i Rally-NM. Numedalsrallyet er den siste av NM-rundene som skal kjøres på isdekke og har raskere veier enn de to foregående løpene.

– Da gjelder det å være skjerpet, sier han.

Selv med en pause på fire uker satser Snartemo med at farten sitter inne også neste løp.