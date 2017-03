Flere vogntog står fast på E 39

SØRLANDET Politiet har klokken 13.28 fått melding om at et vogntog står fast i Lenebakken på E 39 ved Lyngdal.

Det har i løpet av dagen også kommet meldinger om vogntog som står både i Farsund og på E 39 ved Sira.

Det snør for øyeblikket tungt over regionen. Det er ventet å skifte over på regn i løpet av ettermiddagen, og det vil skape vanskelige kjøreforhold.

16.45 En tipser Lindesnes har vært i kontakt med forteller at han aldri har vært med på liknende. – Det er to timer siden jeg var ved fergekaia og køen har flyttet seg to kilometer siden, sier tipseren som er på vei hjem fra Kristiansand til Lindesnes.

16.40 Lindesnes-journalist Dag Lauvland har i ettermiddag kjørt fra Mandal og ut til Ås, via Harkmark, i det han beskriver som «pyton» kjøreforhold. Han har ikke observert noen uhell i området, og opplyser at brøytebilen akkurat har vært forbi. – Dersom vi hadde møtt en bil hadde vi fått store problemer. Jo lenger ut man kommer, jo verre er det, og det blir nok enda verre med regnet, sier han.

16.20 Trafikken står stille på E 39 ved Lunde i Søgne og helt inn til Kristiansand i østgående retning, melder en Lindesnes-tipser. Trafikken står også ut av Kristiansand, i vestgående retning for øyeblikket. En del biler har valgt å snu på E 39 og finne alternative ruter.

14.50 melder politiet at det er om lag en kilometer lang kø ved Osestad som følge av vogntoget som står fast. En hjullaster er på stedet for å hjelpe vogntoget opp, men det kan ta tid før det løser seg, melder operasjonsleder.

14.18 Det har vært et trafikkuhell på fylkesveg 460 ved Vigeland, opplyser politiet. Uhellet har kun medført materielle skader. Partene klarer seg selv og skriver skademelding.

14.10 melder politiet at de har fått flere meldinger om biler og vogntog som står fast i Osestadbakken mellom Lindesnes og Lyngdal.

14.05 står et vogntog fast i Farvannsbakken på E 39, ved Brennåsen. Vogntoget har kommet seg litt videre, fram til Bukksteinsdalen. Der er det mulig å passere ettersom det er to felt i samme kjøreretning. Men trafikken går tregt på stedet, opplyser politiet.

13.49 får politiet melding om at et nytt vogntog står fast, denne gang i Vatnebakken i Mandal. Klokken 14.17 skriver politiet at de vogntogene som stod fast her, skal ha fått hjelp og kommet seg opp.

Agder Kollektivtrafikk ber sine passasjerer beregne god tid som følge av snøværet som skaper forsinkelser i trafikken.

TIPS, BILDER ELLER INFORMASJON? Send SMS/MMS med kodeord TIPS til 2077.

Saken oppdateres.